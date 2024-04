„Politicky citlivá kauza.“ Proč půjde Mynář k soudu a co mu hrozí za údajný dotační podvod

V penzionu Malovaný v Osvětimanech na Uherskohradišťsku na Jižní Moravě měli o víkendu zvěřinové hody. Právě tento penzion hraje ústřední roli v případu, kvůli kterému je obžalovaný bývalý šéf Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář. O co mělo jít?

Jde o evropskou dotaci ve výši necelých 6 milionů korun, kterou získala Mynářová firma Clever Management v roce 2011 a použila ji na přestavbu penzionu v Osvětimanech. V rozporu s dotačními pravidly ale neuvedla, že na projekt stavby už jednou byly použity veřejné peníze.

Obžaloba teď leží na Krajském soudu v Brně. Jak na ni pan Mynář reagoval?

Mynář od začátku jakékoliv pochybení v kauze odmítal. Bránil se tím, že jde o účelovou, mediálně živenou kauzu. Jeho obhajoba je velmi podobná stylu Andreje Babiše, který se hájil podobně v kauze Čapí hnízdo. Mynář teď řekl, že se k soudu těší, že se těší na to, že se konečně bude moci veřejně obhájit proti trestnímu řízení, které je proti němu vedeno.

„Vítám a těším se, že po více než čtyřech letech budu mít konečně příležitost bránit se veřejně v trestním řízení, které vůči mně policie vedla. Věřím, že v řízení před soudem, které je ze zákona veřejné, budu mít konečně k dispozici prostor pro svoji obhajobu před účelovým obviněním.“ Vratislav Mynář, bývalý vedoucí Kanceláře prezidenta republiky (SMS zaslaná České televizi, 22 .4. 2024)

Ten případ je skutečně letitý a už se o něm napsalo hodně. Pojďme to probrat důkladněji, protože to celé začalo už trošku dřív, ještě před dotací pro Clever Management.

Jde o to, že Mynář byl současně hospodářem v místním osvětimanském spolku Chřibák, který dostal v roce 2007 dotaci od ministerstva školství. Dostali 13 milionů korun, aby vybudovali fotbalové hřiště a kabiny. O rok později opět žádali ministerstvo školství a chtěli vybudovat ubytovnu pro sportovce. Koupili starou zemědělskou usedlost, kterou chtěli přestavět. Projekt ale následně převzala Mynářová firma Clever Management. Chřibák jí usedlost pronajal a záměr byl takový, že hrubou stavbu, se kterou se počítalo na ubytovny, předělají na penzion, respektive měl to být penzion s restaurací, počítalo se s wellness, kde měla být sauna, vířivka a fitko. Na to si řekli o další dotaci, tentokrát z evropských peněz, a to byla dotace ve výši 5,9 milionů korun, kterou firma dostala. Žádost o dotaci byla podaná v roce 2009 a v roce 2011 dostali peníze. O 10 let později, v roce 2019, se dotací začali zabývat reportéři České televize a protikorupční organizace Transparency International. Přišli na to, že tam jsou určité nesrovnalosti. Na základě toho se tím začal zabývat i regionální dotační úřad, který dotaci vydal, a ten během prověrky, kterou zahájil, nesrovnalosti potvrdil a předal celou věc policii, aby to prověřila.

Dvě dotace, jeden projekt

Jestli to tedy chápu správně, tak jeden z Mynářových spolků žádal o dotaci ministerstvo školství, aby mohl vytvořit fotbalové zázemí, a potom jiná firma stejného majitele žádala opět o dotaci, tentokrát Regionální operační program (ROP) Střední Morava, to znamená evropské peníze, o další dotaci, aby mohla na stejném místě vytvořit penzion. Jinými slovy, Mynář žádal dvakrát o podporu při výstavbě jednoho objektu.

Přesně tak, čerpal dvakrát peníze na stejný projekt.

A že je tam nějaký problém, se zjistilo až o 10 let později?

Ano, protože po deseti letech, kdy se tím zabývali, zjistili, že Mynář ve druhé žádosti o evropské peníze neuvedl úplné a přesné informace. Do té doby nevěděli o předchozí dotaci ze strany ministerstva školství. Před třemi lety, v roce 2021, když byl Mynář obviněn, jsme se s kolegy z iROZLASU jeho žádostí podrobně zabývali. Získali jsme dokumentaci a pak i samotnou prověrku. Tam se ukázalo, že údaje nebyly pravdivé a úplné. Třeba hned v úvodu byla otázka, jestli na projekt čerpali už jinou podporu z veřejných peněz, a Mynář výslovně odpověděl, že ne. Pak tam byla i samostatná stránka, kde měl vyplnit, jaké další dotace čerpal, a tu nechal prázdnou. Podepsal i čestné prohlášení, ve kterém přímo tvrdil, že poskytl veškeré informace, že všechno je pravdivé a že si je vědom případných následků nepravdivého prohlášení, včetně případné trestní odpovědnosti, což jsou zřejmě klíčové důkazy, se kterými policie pracuje. Původně byla obviněna i firma Clever Management jako právnická osoba, ale v jejím případě státní zástupce vyhověl stížnosti proti obvinění a stíhání zastavil. Pak se stíhání vedlo pouze proti Vratislavu Mynářovi, a jak už dnes víme, vyšetřování se dokončilo s návrhem na obžalobu.

Pamatuji si, kdy Mynář říkal, že nic nezatajili, protože o dotaci přes ROP Střední Morava žádali jako jiná firma. Jinými slovy, ve formuláři to prý nemohli vyplnit jinak, než že tam dali Clever Management, a to byl nový subjekt, jak tvrdil Vratislav Mynář, takže v minulosti o nic takového žádat nemohl.

„Já jsem nemohl informovat ROP o předchozí dotaci, protože jsem neměl o čem. (...) Společnost Clever Management nepochybila při podání žádostí na dotaci z ROP Střední Morava.“ Vratislav Mynář, bývalý vedoucí Kanceláře prezidenta republiky (video Pravda o "Mynářově" penzionu z facebookového profilu Pražský hrad, 10. 6. 2019)

To byla součást jeho obhajoby, protože dotační úřad na základě své prověrky chtěl po Mynářovi, aby dotaci vrátili. On to ale odmítl, aktivně se proti tomu bránili, tudíž úřad zahájil daňové řízení, ve kterém mu vyloženě nařídil, aby dotaci vrátil. Mynář s tím opět nesouhlasil, do věci potom vstoupilo ministerstvo financí, které požadavek na vratku přezkoumalo, a tam došlo k poměrně překvapivému rozhodnutí ze strany ministerstva financí. Resort řekl, že Mynář dotaci vracet nemusí, protože došlo k pochybení dotačního úřadu, který si měl podle ministerstva financí všimnout chyby nebo nesrovnalosti během posuzování žádosti a neměl dotaci udělit, a z toho důvodu nelze vratku požadovat zpětně. Bylo to poměrně překvapivé rozhodnutí, úřad se proti tomu bránil, respektive podal podnět na Nejvyšší státní zastupitelství a Igor Stříž potom podal v té věci správní žalobu. Soudní verdikt přišel teprve loni v březnu, tuším. Správní soud řekl, že Mynář dotaci získal nepoctivě a že ji musí vrátit, že to je ve veřejném zájmu, že nejde o malé peníze a že dotace má být vrácena. Mynář nejdřív avizoval, že se proti tomu bude dál odvolávat. Ale nakonec, opět nečekaně, o měsíc později dotaci vrátil. ze strany některých médií je to interpretováno tak, že věděl, že se blíží konec vyšetřování a že by to možná mohla být polehčující okolnost. Vrátil tedy peníze i přes svoji původní argumentaci, že přece žádala jiná firma, nikoliv Chřibák, ale Clever Management, že to je jiný subjekt a že nebyl povinen uvádět jiné dotace, které dříve čerpal. Ale otázka byla položena jasně –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ v dotační žádosti se ptali, jestli na projekt byla čerpána jiná veřejná podpora, a to skutečně byla, protože pořád jde o jednu stavbu.

Nakonec tedy vrátili šestimilionovou dotaci, respektive 5,9 milionů a nevracely se peníze, které získali od ministerstva školství?

Vrátila se dotace z evropských peněz, ale současně se částečně vracela i dotace od ministerstva školství, protože i tam došlo k určitému pochybení. Spočívalo v tom, že spolek Chřibák podle dotačních pravidel nesměl objekt pronajmout v průběhu dalších deseti let, ale pronajal ho společnosti Clever Management, tím pádem porušil dotační pravidla.

Řešilo se vůbec zpětně, zda Clever Management měl na novou dotaci nárok?

Řešilo a velmi dobře to vysvětlovala vedoucí Odboru kontroly Dana Koplíková, která říkala, že oni by nárok na dotaci ve finále ani neměli, kdyby úřad měl k dispozici veškeré informace. Říkala, že by nesplnili kritérium zajištění majetkových vztahů.

„Smlouva o nájmu vlastně nebyla legální, takže u nás by nebylo kritérium hodnocení kvality v části ,majetkové vztahyʽ splněno, a tím pádem by nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.“ Dana Koplíková, vedoucí Odboru kontroly, ROP Střední Morava (ČRo Radiožurnál, 12. 2. 2021)

Šlo o to, že Chřibák podle dotačních pravidel od ministerstva školství nesměl budovu pronajmout, takže smlouva o pronájmu by byla neplatná a Clever Management by neměl budovu, na kterou žádal o dotaci, smluvně podchycenou, tudíž úřad by mu dotaci nedal.

Říkala jsi, že jsou tu nějaké spekulace, že Mynář potom chtěl dotaci vrátit, protože s vidinou blížícího se soudu to mohl vnímat tak, že by to mohla být polehčující okolnost. Je to ale polehčující okolnost, když je vyzván k vrácení, nechce to udělat, ale nakonec otočí?

To je na posouzení Krajského soudu v Brně, jestli to vezme jako polehčující okolnost, nebo ne, protože cesta k tomu, aby Mynář dotaci vrátil, byla dlouhá a dlouho se tomu bránil.

Na začátku jsi zmiňovala, že tam jsou podobnosti s kauzou Čapí hnízdo. I v této kauze se vracela tehdy několikanásobně větší, asi padesátimilionová dotace, že?

Přesně tak, vracela se dotace ve výši 50 milionů. Srovnání s Čapím hnízdem se nabízí, protože je to velmi podobná aféra jako ta kolem Andreje Babiše. Opět tu máme podezření na dotační podvod, ve kterém hrají roli evropské peníze. Ale zatímco u Andreje Babiše šlo o to, jestli z farmy Čapí hnízdo udělal účelově malý podnik tím, že ji vyvedl z Agrofertu, aby měla na dotaci vůbec nárok, tak u Mynáře nebylo pochyb, že nárok neměl a že se mu tam sešly dvě dotace na jeden projekt, což z hlediska dotačních pravidel i selského rozumu není možné. Teď se uvidí, jak se s tím soud vypořádá.

V Osvětimanech oblíbený papaláš bez zábran

Poslouchal jsem reportáž naší kolegyně ze Zlínského kraje, reportérky Leony Nevařilové, která se ptala Osvětiman, co tam říkají na to, že Vratislav Mynář půjde k soudu, že je obžalován.

Mynář je spojený s Osvětimany, má tam řadu nemovitostí, taky se o tom často psalo v médiích. Řada obyvatel Osvětiman je prý na jeho straně, leč na mikrofon se jim o tom promluvit moc nechce. Místní starosta je taky dlouholetý přítel Vratislava Mynáře. Když jsem zmiňoval řadu nemovitostí, tak co všechno Mynář v Osvětimanech vlastní?

Je poměrně známé, že v Osvětimanech podniká, že tam vlastní sjezdovku, má tam penzion, měl tam dřevěný srub, který mu, tuším, loni shořel. Je to tak, že je v Osvětimanech dlouhodobě oblíbený. Musíme říct, že to je malá obec, má nějakých 880 obyvatel, takže tam se vesměs všichni znají. Mynář tam asi nějaké výsledky odvedl, vybudovali tam s Chřibákem fotbalové hřiště a nějakým způsobem to zvelebuje, což je asi něco, na co místní slyší. Nějakou dobu působil v místním zastupitelstvu, takže je pochopitelné, že lidé v Osvětimanech si ho pochvalují.

Jak si vysvětluješ, že zrovna tato kauza se nakonec jako jediná dostane k soudu v dohledné době?

Za 10 let, co byl Vratislav Mynář ve funkci kancléře, jeho jméno figurovalo v celé řadě kauz, ať už to byly zmanipulované a předražené zakázky v Lánech nebo ovlivňování justice, kdy během schůzek tlačil na vysoce postavené soudce a další představitele justice, aby rozhodovali ve prospěch hradního aparátu nebo prezidenta Miloše Zemana, nebo to byla kauza kolem tajných dokumentů s vyšetřováním výbuchů k Vrběticím, které prezidentská kancelář předčasně skartovala. Policie Mynáře dokonce prověřovala kvůli činům proti republice, což se týkalo doby před posledními parlamentními volbami, kdy Mynář tajil informace o zdravotním stavu prezidenta. Ten byl tehdy ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče a nemohl podle doktorů vykonávat svoji funkci. Ze všech těchto případů, které měly nějakou trestní rovinu, vyvázl bez postihu. Asi jediný případ, který se ho nějak více dotkl, bylo to, že dostal pokutu, respektive jeho firma dostala pokutu 300 tisíc korun za to, že načerno odebírala v Osvětimanech vodu z rybníka, aby mohla zasněžovat svoji sjezdovku. Seznam Zprávy ještě v posledním roce popsaly s odkazem na audit Nejvyššího kontrolního úřadu některé další Mynářovy excesy jako to, že v Lánské oboře střílel zadarmo trofejní zvěř jako muflony, daňky, jeleny a nastřílel toho za čtvrtmilionu korun, což nejsou malé peníze a on nic neplatil. Pak tu máme případ party stanu, který si nechal přivézt z Hradu do Osvětiman, aby tam lyžaři na jeho sjezdovce měli nějaké zázemí po tom, co mu shořel jeho dřevěný srub. To jsou případy, kterými se policie zabývala nebo stále zabývá, ale zatím bez nějakého hmatatelného výsledku.

Proto je důležité zmínit, že i když policie nedojde k tomu, že se stal nějaký trestný čin, tak to vůbec neznamená, že by podezření nebylo důvodné a že by takové jednání Vratislava Mynáře bylo v pořádku. Naopak, je to jasný důkaz, že se pohybuje na hraně zákona, v aktuálním dotačním případu dokonce za hranou a má smysl se tím zabývat. Další věc je, že Vratislav Mynář se díky všem těmto případům stal jakýmsi symbolem naprostého papaláše, který nemá zábrany zneužívat svého vysokého postavení ve vlastní prospěch, případně ve prospěch své rodiny nebo kamarádů. Tento dotační případ je ale jediný, který došel k soudu a kde můžeme očekávat konkrétní rozsudek. Je samozřejmě otázka, jak to dopadne, protože už máme zkušenost z kauzy Čapí hnízdo, která nakonec skončila verdiktem nevinen.

Bývalý hradní kancléř Mynář teď půjde k soudu kvůli dotaci na svůj penzion Malovaný v Osvětimanech. Jedná se o údajný dotační podvod a zneužití finančních zájmů Evropské unie. Jaký trest mu v případě prokázání viny hrozí?

Případ bude mít na starost Krajský soud v Brně. Státní zástupce Martin Malůš, který případ dozoruje, tam poslal obžalobu i s konkrétním návrhem, a sice s tím, že pro Mynáře požaduje podmínku a pokutu ve výši 10 milionů korun, což je trest pod dolní hranicí trestní sazby, která by se v jeho případě podle zákonné klasifikace měla pohybovat od 2 do 8 let za mřížemi. Je to stejný trest, jako navrhoval státní zástupce Jaroslav Šaroch pro Andreje Babiše. Tomu sice hrozilo až 10 let za mřížemi, protože šlo o 50 milionů korun, což už bylo považováno za škodu velkého rozsahu. U Mynáře jde o 6 milionů korun, což je klasifikováno jako značná škoda, a proto by tam měla být právní klasifikace 2 až 8 let. Ale nakonec to vypadá na podmínku, případně peněžitý trest.

Zdůvodnění žalobce je přiložené k obžalobě? Protože Martin Malůš podal obžalobu před pár dny, tak dostalo se do médií, jestli tam vůbec je nějaké odůvodnění, proč navrhuje podmínku, a ne trest na tvrdo?

Věřím tomu, že odůvodnění musí být součástí návrhu. Do médií nebo na veřejnost se to zatím nedostalo, budeme si asi muset počkat na soudní líčení, které by mohlo následovat během několika příštích měsíců. Uvidíme, jak se s tím státní zástupce Malůš popasuje, jak to zdůvodní. S médii příliš nekomunikuje, což je asi na jednu stranu v pořádku, že si nechává klid na práci, protože stejně jako Čapí hnízdo je i toto vysoce politicky citlivá kauza, velmi mediálně sledovaná. A tím, že v případě Mynáře je to jediná kauza, která se dostala před soud, bude Malůš pod bedlivým drobnohledem jak médií, tak i svých nadřízených. Takže uvidíme, jakým způsobem se s tím popasuje u soudu a jakým způsobem to pak vyhodnotí samotný soud.

To, že Martin Malůš s médií tolik nekomunikuje potvrzuje i to, že informaci o tom, že žalobce navrhuje odsouzení k tří až čtyřleté podmínce, informovala do médií mluvčí brněnského soudu. Líčení má být veřejné, Mynář se na něj těší, aby se mohl hájit. Soudní proces budeme určitě sledovat v příštích měsících a sledovat ho budeme nejen my, ale i bývalý prezident republiky Miloš Zeman, u kterého byl Mynář kancléřem. Už reagoval na obžalobu nějakým prohlášením, řekl k tomu něco?

Přiznám se, že aktuální prohlášení Miloše Zemana jsem v této věci zatím nechytila, ale nutno dodat, že Zeman dvakrát dokonce žádal právě v tomto případu premiéra Petra Fiala o abolici pro Mynáře, což zmínil loni v rozhovoru pro MF DNES. Petr Fiala to zamítl, respektive nesouhlasil, protože by to musel spolupodepsat.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, TV Nova, CNN Prima News, facebookový profil Pražský hrad.