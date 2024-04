Čisté podnikání to nebylo, ale pro Osvětimany udělal Mynář dost, shodují se exkancléřovi sousedé

Společnost Vratislava Mynáře Clever Management před 13 lety získala dotaci 5,99 milionu korun na přestavbu penzionu v Osvětimanech. Později ale úřady rozhodly, že to bylo neoprávněně. Firma loni peníze vrátila a teď státní zástupce Mynáře obžaloval z dotačního podvodu. V městysu Osvětimany na Uherskohradišťsku, kde Mynář bydlí a kde natáčel Český rozhlas Zlín, to ale lidé veřejně neřeší a vesměs stojí na jeho straně. Osvětimany 15:01 24. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osvětimany, městys v okrese Uherské Hradiště | Foto: Tomáš Fránek | Zdroj: Český rozhlas

Tmavě zelené plakáty jsou vylepené po celé obci. Všechny místní zvou tento víkend na zvěřinové hody v penzionu Malovaný. Tedy v budově, kvůli které je obžalovaný bývalý kancléř prezidenta Vratislav Mynář, a to za dotační podvod.

Místní ale jsou na Mynářově straně, i když na mikrofon zlínského rozhlasu to říct odmítají.

Dvě postarší ženy u obchodu si například nemyslí, že ohledně dotací bylo všechno čisté, nemají to ale Mynářovi za zlé. Pro obec toho totiž podle nich udělal spoustu. A další už hovořit s novináři nechtějí vůbec. Vyjádřil se jen starosta Aleš Pfeffer (nez.), Mynářův dlouholetý přítel.

„Pan Mynář je v Osvětimanech oblíbený, je to místní občan. Je aktivní v kultuře, ve sportu. Lidé ho mají rádi. Je to normální občan jako každý jiný,“ tvrdí Pfeffer. „Je pracovitý, je to zastupitel. Rád poradil, rád pomohl. Myslím, že když ho kdokoliv požádal o pomoc nebo o radu, nikdy neřekl ne,“ zdůrazňuje.

Sám Mynář v minulosti několikrát popřel, že by na penzion čerpal dvoje dotace, k věci se teď ale vyjadřovat nechtěl.

„Nemohl jsem informovat rok po předchozí dotaci, protože jsem neměl o čem. Žádnou dotaci totiž firma Clever Management nedostala a ani o ni nežádala,“ uvedl ve video na sociálních sítích.

Státní zastupitelství s tím ale nesouhlasí. Mynáře obžalovalo z dotačního podvodu a poškozování zájmů Evropské unie. I když mu v případě prokázání viny hrozí až osmileté vězení, státní zástupce navrhuje trest nižší.

„Státní zástupce v obžalobě navrhuje pro pana obžalovaného v případě uznání viny trest odnětí svobody v trvání 2,5 až 3 roky se stanovením zkušební doby 3 až 4 roky. A současně peněžitý trest ve výměře 200 denních sazeb, to je celkem 10 milionů korun,“ potvrzuje mluvčí Krajského soudu v Brně Martina Charvátová. Případ téměř šestimilionové dotace míří po 13 letech před soud.

Dotaci 5,99 milionu korun získala Mynářova společnost Clever Management před 13 lety, později úřady konstatovaly, že o peníze žádala neoprávněně. Dotaci firma loni vrátila.