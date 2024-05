Za televizi 150 korun, za rozhlas 55. Ministerstvo kultury řeklo, jak chce zvýšit poplatky

Ministerstvo kultury navrhuje zvýšit televizní poplatek o 15 korun na 150 Kč měsíčně a rozhlasový o deset Kč na 55 korun. Původně navrhovalo televizní poplatek 160 Kč, navrhovanou výši rozhlasového zachovalo. V dalších letech by poplatky vláda mohla zvyšovat svým nařízením o inflaci, pokud by od poslední změny překročila šest procent. Vyplývá to z aktuálního návrhu mediálních novel, které ministerstvo vypracovalo. Praha 18:18 14. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo kultury navrhuje zvýšit televizní poplatek o 15 korun na 150 Kč měsíčně a rozhlasový o deset Kč na 55 korun | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Ministerstvo počítá s účinností novel od 1. ledna 2025. Původní návrh z loňského roku kritizovaly komerční televize.

„Finální podoba novely zákona o ČRo i zákona o rozhlasových a televizních poplatcích je kompromisním návrhem, který vzešel z mnoha pracovních jednání s politickou reprezentací i komerčním sektorem. Novela obsahuje většinu požadavků ČRo, které jsme prosazovali od začátku. Záměr Ministerstva kultury navýšit rozhlasový poplatek po zhruba 19 letech na 55 korun je pro nás příznivou zprávou, stejně tak jako pravidelná indexace poplatku, která je dobrým systémovým řešením do budoucna. Udržitelné financování ČRo a ČT je základním předpokladem pro jejich další fungování. Význam silných a nezávislých médií veřejné služby narůstá - zejména v dnešní době poznamenané řadou krizí či neustávajícím zápasem s dezinformacemi“ René Zavoral (generální ředitel Českého rozhlasu)

Navrhované zvýšení rozhlasového a televizního poplatku podle důvodové zprávy ministerstva pouze dorovná příjem České televize a Českého rozhlasu tak, aby mohly plnit veřejnou službu ve stávající kvalitě.

Televizní poplatek ve výši 135 Kč se neměnil od roku 2008, loni byla jeho reálná výše 61 Kč. Rozhlasový poplatek 45 Kč zůstává stejný od roku 2005 a od té doby se jeho reálná hodnota snížila na 25 korun.

Přepracovaný návrh i nadále počítá s rozšířením počtu plátců. Nově mají poplatek hradit všichni, kteří disponují jakýmkoliv zařízením umožňujícím příjem veřejnoprávních médií, tedy i mobilem, tabletem nebo počítačem. U firem by byla nově zavedená platba podle počtu zaměstnanců, podniky do 24 lidí a osoby samostatně výdělečně činné by byly od platby osvobozeny. Naopak firmy, které pronajímají auta, by platily rozhlasový poplatek za každý vůz.

Novela rovněž mimo jiné snižuje dobu oznámení o sponzorování televizních nebo rozhlasových pořadů na 260 hodin za rok, což je asi 85 procent stavu z roku 2023. Důvodem je nadměrné užívání sponzoringu pořadů v ČT.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) již dříve uvedl, že se na indexaci poplatků shodla vládní koalice. S podrobnostmi návrhu má novináře seznámit ve středu.