Praha se s ministerstvem kultury a památkáři dohodla na nové tramvajové trati k hlavnímu nádraží

Pražský magistrát se dohodl s ministerstvem kultury na trase tramvajové trati z Vinohradské ulice k hlavnímu nádraží. V pátek to oznámil ředitel pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč. Původně měla trasa vést od Státní opery přes park ve Vrchlického sadech. Památkářům se ale nelíbila. Nově tak před budovu hlavního nádraží zamíří z Washingtonovy ulice. Původně měla trasa vést od Státní opery přes park ve Vrchlického sadech. Památkářům se ale nelíbila (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Město nyní projednává změnu územního plánu, která by stavbu trati umožnila. Praha plánuje rovněž návrat tramvají na Václavské náměstí. „V současné době panuje shoda na trase mezi všemi dotčenými orgány,“ řekl Boháč.

IPR v minulosti vypracoval několik variant vedení trasy. Město nakonec vybralo tu, kdy tramvaj z Vinohradské pojede Wilsonovou ke Státní opeře, kde uhne přes magistrálu a parkem povede před budovu nádraží a dále do Bolzanovy. To se podle Boháče památkářům nelíbilo, neboť by tím prý došlo k narušení promenádního parku.

Tramvaje tak nově pojedou od opery ulicí Politických vězňů a zahnou do Washingtonovy, z níž povedou koleje před budovu nádraží. Kdy by mohla být trasa postavena, zatím není jasné.

Zamítnuté varianty

Město nyní zpracovává změnu územního plánu, neboť území před hlavním nádražím je v něm vedeno jako park. Změnu musí v budoucnu projednat a schválit mimo jiné pražští radní a zastupitelé. Dopravní podnik navíc musí vybudovat napojení trati z Vinohradské na nově položené koleje mezi budovou Národního muzea a bývalým Federálním shromážděním.

Podle druhé navržené možnosti by koleje vedly k opeře po stejné trase jako u výše zmíněné varianty, ale potom by nesměřovaly před nádražní halu, ale až do Opletalovy ulice a dále na křižovatku s Bolzanovou. Poslední možnost navrhovala vést trať z Vinohradské na Václavské náměstí a potom do Opletalovy a k Bolzanově. Obě tyto varianty město zavrhlo.

Současné vedení hlavního města chce rovněž stavět trať z Vinohradské třídy přes Václavské náměstí a napojit ji na koleje spojující Vodičkovu a Jindřišskou ulici. Pro tuto stavbu nepotřebuje změnu územního plánu. Kdy se začne budovat, není jasné.

Tramvaje nově pojedou od opery ulicí Politických vězňů a zahnou do Washingtonovy, z níž povedou koleje před budovu nádraží. Zdroj: Seznam a.s. OpenStreetMap | Foto: mapy.cz