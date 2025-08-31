V pondělí začnou podzimní maturity. Zkoušky opakuje dvakrát víc studentů než před rokem

V pondělí začnou podzimní maturity. Pro většinu z více než 12 tisíc studentů to bude opravný termín. Oproti loňsku je to dvakrát víc studentů, neúspěšnost se blíží rokům těsně po covidové pandemii. Opakovat budou hlavně matematiku a češtinu.

Studenti (ilustrační foto)

Studenti (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

V didaktických testech, které tvoří jen jednu část maturit, letos na jaře neuspělo 12,3 procenta maturantů, kteří šli ke zkoušce poprvé.

Začínají státní maturity. Jde k nim nejvíc žáků za dekádu, většina si k českému jazyku zvolila angličtinu

Oproti loňsku je to dvojnásobek. Test z češtiny nezvládlo devět procent maturantů, loni to byla necelá tři procenta. U maturity z matematiky neuspělo přes 12 procent maturantů. Před rokem jich bylo necelých pět procent.

Studenti si budou opravovat také zkoušky z angličtiny. U jiných jazyků, jako je němčina, francouzština nebo španělština, bude maturity skládat už jen zlomek z přihlášených studentů.

K maturitám ale zasednou i ti, kteří se jarního termínu účastnit nemohli.

„1. září se konají zkoušky z českého jazyk a literatury, 2. září z matematiky a cizích jazyků, 3. září se koná zkouška z matematiky rozšiřující,“ vysvětluje pro Radiožurnál mluvčí ministerstva školství Veronika Lucká Loosová.

Těžší testy než loni

Následovat budou profilové zkoušky, jejich termín si řeší školy individuálně, nejpozději proběhnou 20. září.

6:54

Náměstek ministra školství: Maturita je v naší společnosti více než zkouška, je to téměř kulturní fenomén

Výsledky ze společných částí maturit by měla školám zpracovat organizace Cermat. Ta v jarních úlohách z matematiky udělala chybu, všem studentům proto označila odpověď jako správnou.

Navíc byl podle řady studentů a dalších kritiků test těžší než obvykle. Na jaře kvůli tomu vznikla i petice. Ministerstvo školství tedy v létě rozhodlo, že se na sestavování testů bude dávat větší pozor. Na úřadě má kvůli tomu vzniknout i speciální skupina expertů, která bude na přípravu a testování úloh dohlížet.

Výsledky Carmat školám dodá do 10. září. Studenti pak mohou nahlédnout do všech dokumentů, které se jejich zkoušek a výsledků týkají, a to u ředitele školy nebo na svém výsledkovém portálu.

