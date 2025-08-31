V pondělí začnou podzimní maturity. Zkoušky opakuje dvakrát víc studentů než před rokem
V pondělí začnou podzimní maturity. Pro většinu z více než 12 tisíc studentů to bude opravný termín. Oproti loňsku je to dvakrát víc studentů, neúspěšnost se blíží rokům těsně po covidové pandemii. Opakovat budou hlavně matematiku a češtinu.
V didaktických testech, které tvoří jen jednu část maturit, letos na jaře neuspělo 12,3 procenta maturantů, kteří šli ke zkoušce poprvé.
Oproti loňsku je to dvojnásobek. Test z češtiny nezvládlo devět procent maturantů, loni to byla necelá tři procenta. U maturity z matematiky neuspělo přes 12 procent maturantů. Před rokem jich bylo necelých pět procent.
Studenti si budou opravovat také zkoušky z angličtiny. U jiných jazyků, jako je němčina, francouzština nebo španělština, bude maturity skládat už jen zlomek z přihlášených studentů.
K maturitám ale zasednou i ti, kteří se jarního termínu účastnit nemohli.
„1. září se konají zkoušky z českého jazyk a literatury, 2. září z matematiky a cizích jazyků, 3. září se koná zkouška z matematiky rozšiřující,“ vysvětluje pro Radiožurnál mluvčí ministerstva školství Veronika Lucká Loosová.
Těžší testy než loni
Následovat budou profilové zkoušky, jejich termín si řeší školy individuálně, nejpozději proběhnou 20. září.
Výsledky ze společných částí maturit by měla školám zpracovat organizace Cermat. Ta v jarních úlohách z matematiky udělala chybu, všem studentům proto označila odpověď jako správnou.
Navíc byl podle řady studentů a dalších kritiků test těžší než obvykle. Na jaře kvůli tomu vznikla i petice. Ministerstvo školství tedy v létě rozhodlo, že se na sestavování testů bude dávat větší pozor. Na úřadě má kvůli tomu vzniknout i speciální skupina expertů, která bude na přípravu a testování úloh dohlížet.
Výsledky Carmat školám dodá do 10. září. Studenti pak mohou nahlédnout do všech dokumentů, které se jejich zkoušek a výsledků týkají, a to u ředitele školy nebo na svém výsledkovém portálu.