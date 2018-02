Otřesný čin, řekl prezident Kiska o vraždě novináře. Zeman se k případu odmítl vyjádřit

Premiér v demisi Andrej Babiš odsoudil násilí na novinářích. Šéf ANO tak reagoval na vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Prezident Miloš Zeman se k případu odmítl vyjádřit. Reakce přidali další čeští a slovenští politici. Chladnokrevná vražda mladých lidí je podle slovenského prezidenta Andreje Kisky otřesným činem. Podle slovenského premiéra Roberta Fica by mohlo jít o bezprecedentní útok na svobodu tisku a demokracii. Reakce Praha/Bratislava 11:17 26. 2. 2018 (Aktualizováno: 14:17 26. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský prezident Andrej Kiska a český prezident Miloš Zeman | Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas/Pražský hrad | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Čtu o vraždě 27letého slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Jsem v šoku. Jestli se potvrdí, že to souvisí s jeho prací, je to šílené,“ napsal na sociální síti Twitter premiér v demisi Andrej Babiš.

„V životě by mě nenapadlo, že se něco podobného může v roce 2018 na Slovensku stát. Násilí proti novinářům naprosto odsuzuji,“ doplnil.

„Je to zavrženíhodný čin, který velmi razantně odsuzuji. Vyjadřuji upřímnou soustrast pozůstalým a pevně věřím, že tento hanebný čin bude brzy vyšetřen,“ napsal serveru iROZHLAS.cz ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (za ANO).

Hrad: Žádné vyjádření

„Věřím, že vrazi Jána Kuciaka a jeho přítelkyně budou co nejdříve dopadeni a že tento odporný zločin bude potrestán. Jsem si jist, že brutální násilí nezastraší novináře od jejich práce ani na Slovensku, ani jinde ve světě,“ poznamenal na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

„Vražda novináře Jána Kuciaka mnou otřásla. Takovéto činy jsou i přímými útoky na svobodnou společnost. Novináři jsou právem považováni za hlídače demokracie. Věřím, že viníci budou dopadeni a potrestáni. Upřímnou soustrast pozůstalým,“ podotkl šéf ČSSD Jan Hamáček.

„Byl stejně starý jako můj syn. Myslím na jeho rodiče a neumím si představit větší utrpení. Tahle zrůdnost musí být potrestána. Evropa nesmí být místo, kde se za svobodu slova platí životem,“ poznamenal na twitteru expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Na vraždu slovenského novináře už reagovali také někteří další politici. Mezi nimi i šéf Starostů a nezávislých Petr Gazdík. „Vražda mladého investigativního novináře a jeho partnerky ve vlastním domě. Nemám slov. Tohle se přece v demokratické a nám tak blízké zemi dít nemůže a nesmí,“ uvedl.

„Vtipkování Zemana s Putinem, že novináři by se měli likvidovat, dnes vidíme bohužel v praxi, když byl na Slovensku zavražděn investigativní reportér Ján Kuciak a jeho partnerka. Bylo mu 27 let. Je neuvěřitelné a nepřijatelné, že toto kdokoliv říká, natož prezident,“ připomněl exministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL slova prezidenta Miloše Zemana během setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Číně.

Zeman tehdy řekl, že novinářů je příliš mnoho a měli by se likvidovat.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček nechtěl v pondělí případ za hlavu státu jakkoli komentovat. „Žádné vyjádření,“ odpověděl na dotaz serveru iROZHLAS.cz, kerý ho požádal o krátké vyjádření prezidenta k vraždě investigativního novináře.

Možný útok na svobodu tisku a demokracii

„Chladnokrevná vražda mladých lidí je otřesným činem, který musí být potrestán. Musíme co nejrychleji najít ty, kdo to udělali, a zajistit bezpečnost všech novinářů. Využitím všech prostředků, které na to máme,“ reagoval na vraždu slovenského investigativního novináře slovenský prezdient Andrej Kiska.

„Pokud by se ukázalo, že smrt investigativního reportéra souvisela s jeho novinářskou prací, šlo by o bezprecedentní útok na svobodu tisku a demokracii na Slovensku," napsal v prohlášení slovenský premiér a předseda strany Smer Robert Fico.

Dodal, že zmiňovanou vraždu dvou mladých lidí a všechny podobné případy je třeba co nejdříve vyšetřit, odhalit pachatele a potrestat je.

Slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák v pondělí kvůli tomuto případu zrušil svůj plánovaný program, jehož součástí byla i účast na výjezdním zasedání vlády v Hnúšti.

„Jsem nešťastný a zdrcený z toho, že byl zavražděný novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka. Ruším celý svůj plánovaný program a vracím se do Bratislavy. Ministerstvo vnitra a bezpečnostní složky země udělají všechno proto, aby byli pachatelé tohoto otřesného činu co nejdříve odhaleni,“ napsal Kaliňák.

„Je nepředstavitelné, že v dnešní době jsme svědky takovýchto činů. Věřím, že policie bude neodkladně jednat a pachateli nedá šanci," uvedl předseda slovenské sněmovny Andrej Danko.

Vraždu novináře odsoudili také představitelé opozice. Například šéf protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič na sociální síti v této souvislosti napsal, že „žijeme v mafiánském státě".

„Evropská unie se nemůže smířit s tím, že jsou novináři vražděni kvůli své práci. Vyzývám slovenské úřady, aby zahájily důkladné vyšetřování, pokud bude třeba i s mezinárodní pomocí. Stejně jako v případu Daphne Caruana Galiziové neustane Evropský parlament, dokud nebude spravedlnost vykonána,“ prohlásil předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani.

Prohlášení devatenáctky šéfredaktorů

Šéfredaktoři napříč soukromými a veřejnoprávními médii na Slovensku vydali k vraždě novináře Jána Kuciaka společné prohlášení.

Podepsalo ho devatenáct vedoucích pracovníků, mezi nimi například Marcela Šimková z Hospodárských novin, Matúš Kostolný z Denníku N, Henrich Krejča za televizi Markíza a Roland Kubina za televizi Joj, a také Juraj Rybanský z veřejnoprávní instituce Rozhlas a televízia Slovenska.

„Vražda novináře je vážným znamením, že se zločin obrací proti jednomu z nejdůležitějších pilířů svobody: svobody slova a práva občanů kontrolovat mocných a těch, kteří překračují zákon,“ stojí mimo jiné v prohlášení šéfredaktorů.

„My, šéfredaktoři, vyzýváme stát, aby udělal všechny potřebné kroky ne jen na vypátrání zločinců, ale i na vytvoření podmínek pro bezpečnou práci novinářů,“ dodává devatenáctka vysoce postavených novinářů.

Vzpomínkové akce

Vraždu slovenského novináře a jeho přítelkyně odsoudila už i nevládní organizace Reportéři bez hranic. Ta v tiskové zprávě vyzvala úřady k tomu, aby dopadly a potrestaly všechny, kdo za vraždou stojí. Organizace také upozornila, že jde již o druhou vraždu novináře v Evropské unii za posledních pět měsíců.

Vražda novináře v Česku Nejspíše jediným známým případem, kdy byl v Česku zabit novinář kvůli své práci, byla v roce 1992 vražda Václava Dvořáka. Podle policie za ní stál kmotr František Mrázek, o jehož aktivitách sbíral Dvořák informace. Známá je i kauza kolem přípravy vraždy novinářky Sabiny Slonkové. Za plánem stál bývalý generální sekretář ministerstva zahraničí Karel Srba. Důvodem měly být články, ve kterých Slonková poukazovala na Srbovy podezřelé praktiky na ministerstvu. Soudy nakonec Srbu poslaly na 12 let do vězení, soud v roce 2010 vyhověl Srbově žádosti o podmínečné propuštění.

Podle Reportérů bez hranic jde pak o pátý případ vraždy novinářů za posledních deset let. Investigativní novinářka Daphne Caruana Galiziová byla zavražděna 16. října 2017 na Maltě. Sedm novinářů Charlie Hebdo zemřelo v lednu 2017 během masakru v Paříži. Manažer řecké rozhlasové stanice Socratis Guiolias byl zastřelen před svým domem v roce 2010. Editora chorvatských novin Iva Pukaniče zabila nastražená bomba v autě v roce 2008.

Někteří lidé už na facebooku začali organizovat pochod na památku obou zavražděných. Účastníci žádají rychlé vyšetření případu i kauz podnikatelů Mariana Kočnera a Ladislava Bašternáka, o kterých Kuciak psal.

Předběžný termín pochodu je stanoven na 13. března. V pondělí kolem poledne svou účast přislíbilo přes 1000 Slováků a další 2,5 tisíce vyjádřilo svou podporu. Hromadné uctění památky novináře a jeho přítelkyně se plánuje také v Česku.

Kdo byl Ján Kuciak? Ján Kuciak se narodil ve Štiavniku, vystudoval žurnalistiku na univerzitě v Nitře a ve studiu pokračoval na doktorandském studiu. Na serveru Aktuality.sk se věnoval investigativním tématům a zejména daňovým podvodům. Ve velké míře se věnoval podnikání Mariána Kočnera figurujícího ve vícero kauzách. Na Kočnera podal novinář loni v září trestní oznámení za vyhrožování. Podnikatel měl tehdy novináři říct, že bude „hledat špínu“ na jeho nejbližší rodinu a zveřejní ji. Kuciak si měsíc a půl po podání oznámení na facebooku stěžoval na pomalý posun v práci policie.

