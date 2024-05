Čeští vojáci jezdí studovat do USA. ‚Nad mapou s tužkou v ruce děláme válečné hry,‘ popisuje Daňhel

„Tohle je moje současná třída, ve které navštěvuji jeden ze svých volitelných předmětů,“ ukazuje Daňhel. Nese označení Piráti. „Každá třída má své označení. Teď jsme ve třídě Pirátů. Předtím jsem byl u Raptorů,“ přibližuje.

Mezi jednotlivými třídami panuje rivalita. „Je to zmiňované a skloňované. Všichni se ptají, součástí kterého semináře jste. Probíhají zde i různá sportovní klání. To největší byla soutěž v softbalu. Náš seminář skončil, myslím, lépe než Piráti. Skončili jsme čtvrtí, před finále jsme těsně vypadli. Je to velmi důležité soutěžení,“ popisuje.

Na Armádní válečné škole v pensylvánském Carlisle vystudovalo od roku 1994 celkem 25 českých důstojníků. Dva se dokonce dostali do tamní mezinárodní síně slávy absolventů.

Do školy jezdí na osmou hodinu ranní. A co se v takové škole učí? „Většinou si nás při praktických cvičeních rozhodí do týmů o čtyřech až šesti lidech. Máme nějaké konkrétní téma, ke kterému se tvoří dané rozhodnutí. Společným úsilím se snažíme dojít k závěru,“ nastiňuje Daňhel jakési válečné hry. „Zabýváme se problémy a nad mapou s tužkou v ruce, popřípadě za podpory různých softwarových nástrojů, děláme válečné hry.“

Armádní válečná škola v městečku Carlisle ve státě Pensylvánie | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Po škole jde potom cvičit. A doma ho čeká samostudium. „Je to nejdůležitější činnost na škole, protože veškerá výuka probíhá tak, že se musíte připravit na následující den. Můžete si to představit tak, že člověk přečte mezi 70 až 150 stranami anglického textu, aby byl připraven na hodinu. Takže po odpolednech je toho vcelku dost,“ podotýká s tím, že rok studia mu na škole utekl jako voda.

Závěrečnou práci psal na téma kognitivní válčení. „V současném světě probíhá boj o mysl případného protivníka. Ideálním řešením je rozhodnout bitvu nebo válku předtím, než k ní dojde,“ vysvětluje.

Vedoucí jeho závěrečné práce, odborný asistent, podplukovník Mike Posey je s výsledky svého studenta velmi spokojený. Odevzdal totiž opravdu výzkumnou práci s novými poznatky a závěry.

Josef Daňhel tedy dostal ze závěrečné práce na Armádní válečné škole jedničku, se kterými prý Posey docela šetří. Chce ji dokonce nechat zveřejnit v odborném tisku.

Po škole si chodívá Josef Daňhel zacvičit | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas