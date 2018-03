Praha| 28. 11. 2017 |ČTK |Zprávy z domova

Česká armáda si po roce 2020 zakoupí drony schopné nést výzbroj. Nyní má k dispozici jen průzkumné bezpilotní prostředky. Do roku 2020 by vojsko mělo do oblasti dronů investovat miliardu korun.