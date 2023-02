Po 17 letech pátrání našla policie muže podezřelého z členství v mafii. Pracoval v italských restauracích

Po téměř 17 letech pátrání zatkla francouzská policie Edgarda Greca. Třiašedesátiletý Ital je podezřelý z členství v kalábrijské mafii a z dvojnásobné vraždy. I když Greco ze své rodné země uprchl, stále jí zůstal věrný, pracoval v italských restauracích. Paříž 14:32 4. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po téměř sedmnácti letech pátrání zatkla francouzská policie Edgarda Greca (ilustrační foto) | Foto: Charles Platiau | Zdroj: Reuters

Spousta zákazníků pizzerie ve francouzském Saint-Etienne by asi byla překvapená, kdyby věděla, komu za jídlo platí. Podnik totiž vlastnil domnělý člen italské mafie, který se ve Francii skrýval před mezinárodní policií.

Po třiašedesátiletém Edgardovi Grecovi skoro 17 let pátral Interpol, až ho konečně odhalil ve Francii, kde pod falešným jménem Paolo Dimitrio provozoval italskou restauraci a v dalších pracoval jako kuchař.

Italská policie zatkla 56 členů mafiánské organizace 'Ndrangheta a zabavila majetek za šest miliard korun Číst článek

Greco byl zřejmě členem známé kalábrijské mafie ’Ndrangheta. Interpol ho hledal kvůli podezření, že v roce 1991 zavraždil dva bratry, které měl ubít železnou tyčí a pak pravděpodobně rozpustit v kyselině.

Jak na něj policie přišla, úřady zatím nezveřejnily. Je ale možné, že ho udal někdo jiný z jeho mafie. Italské úřady totiž minulý týden oznámily rozprášení jedné skupiny ’Ndranghety, který čítala celkem 56 lidí obviněných z vydírání, únosů, podplácení a nelegálního držení zbraní.

Právě zabití dvou bratrů v 90. letech způsobilo rozkol mezi jinak pevnými rodinnými vazbami v mafii. V posledních letech tak proti sobě vypovídají i členové rodin. Takže pokud bratry Edgardo Greco skutečně zabil, možná i sám způsobil, že ho někdo udal.

„Edgardo Greco nikdy nebyl potvrzený jako člen mafie. Byl z toho pouze podezříván.“

„Edgardo Greco nikdy nebyl potvrzený jako člen mafie. Naopak z toho byl pouze podezříván, což je dost významný rozdíl,“ upozorňuje Petr Kupka z Katedry antropologie Západočeské univerzity Plzeň.

„Lokální tisk o něm hovoří spíše jako o nějakém bankovním lupiči, který se v jednom okamžiku svého života zapletl do vyřizování účtů mezi znepřátelenými skupinami, pak byl dlouho policejním informátorem, na kterého vyplavalo podezření z vraždy. A proto se ukrýval,“ dodává.

Boj proti mafiím

Italské policii se v poslední době v zásazích proti mafii daří. V polovině ledna italští policisti zatkli Messina Denaru z mafie Cosa Nostra. Šedesátiletý muž se skrýval od roku 1993.

Denaro je považován za jednoho z nejvýznamnějších mafiánů současné doby, a to jednak kvůli svému vysokému postavení, ale také kvůli zločinům, které se s ním spojují. K těm patří třeba bombové útoky na státní zástupce, kteří mafii vyšetřovali.

Policisté ho dlouho nedokázali najít, neboť nevěděli, jak vypadá. Nakonec se ho ale podařilo zadržet, když navštívil soukromou kliniku.

‚Značná rána pro mafii.‘ Nejhledanějšího bosse dopadli v Palermu, 30 let policii unikal Číst článek

Jaké bude mít zatčení Denara na mafii Cosa Nostra dopady, zůstává otázkou. „Jde o to, jestli je sicilská mafie nějak koordinovaná, jestli má vůbec nějakou hierarchickou organizaci,“ vysvětluje Petr Kupka.

„Mafie jsou obecně známé jako organizace, které vládnou nějakému teritoriu prostřednictvím zastrašování. Italští kriminologové tvrdí, že takto se už vládne pouze na určitých místech, a to spíše nekoordinovaně,“ pokračuje.

„Pokusy o koordinaci různých lokálních rodin a frakcí, jak to známe z minulosti, nebyly údajně příliš úspěšné. To znamená, že to jeho zadržení mělo opravdu spíš symbolický význam,“ dodává s tím, že nejvýznamnější italskou mafií je v dnešní době ta kalábrijská, tedy právě ’Ndrangheta.

„Mafie je na mnoha místech Itálie ekvivalentem vládnoucí třídy. Odlišení mafie od politiky je třeba v Kalábrii velmi nezřetelné.“

Na Apeninském poloostrově se v současné době asi nejvíce mluví o takzvaných pěti sestrách, tedy o sicilské, kalábrijské, kampánské, apulijské a lukánské mafii. Tento výčet ale strukturu italského podsvětí zdaleka nevyčerpává.

„Mafie je na mnoha místech Itálie ekvivalentem vládnoucí třídy. Odlišení mafie od politiky je třeba v Kalábrii velmi nezřetelné. Součástí boje proti mafii je například zmrazení majetku nebo zabavení nemovitostí členů a pomocníků mafiánů. Když se podíváte na některá místa v Kalábrii nebo na Sicílii, tak jde o desítky nebo stovky tisíců nemovitostí, včetně továren, obchodních center a tak dále,“ dodává Kupka.