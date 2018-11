Úřady, školy, radnice i hasičská stanice. V USA se volí na řadě netradičních míst

Ve Spojených státech se volí na různých místech, například v tělocvičnách, na úřadech nebo na radnicích. Tady v Miami Beach se volí přímo v hasičské stanici, v garáži kolem zaparkovaných hasičských aut. Kolem samozřejmě procházejí voliči.

Někteří obyvatelé Miami odvolili při volbách do Kongresu na poměrně neobvyklém místě. Třeba na hasičské stanici. Více si poslechněte v reportáži Martina Baluchy.

„Je to naše občanská povinnost. Když máme příležitost jít k volbám, tak bychom ji měli využít. Jinak si nemůžeme stěžovat,“ myslí si Sarah, která šla k volbám ještě před prací.

Podobný názor má i čtyřiapadesátiletá Suzie, která pracuje v turistické kanceláři. „Nevím, jestli se to někdy stane, ale myslím, že by volby měly být povinné. I kdybyste měli volit jen Mickeyho Mouse. Jde o to jít tím volbám a dát najevo svůj názor,“ řekla Radiožurnálu.

Pode Suzie je na Floridě hned několik klíčových témat. Jmenuje například ochranu životního prostředí, zdravotnictví a také přísnější kontrolu zbraní.

„Mám na autě nálepku ze střední školy Stoneman Douglas. Píše se na ní: ‚Nikdy více‘. Dotkly se mě všechny útoky tady na Floridě, ale ta střelba na střední škole, to mě opravdu velmi zasáhlo. Mám totiž syna na střední škole,“ vzpomíná Suzie nejen na únorovou střelbu na škole v Parklandu, ale i na další podobné útoky.

„Střílí se v kostelích, synagogách, jógových centrech. Musíme opravdu něco udělat s tím, jak se tady přistupuje ke zbraním,“ dodává Suzie.

„Jsem velmi hrdý. Pro mě jako občana to je povinnost jít k volbám,“ říká sedmatřicetiletý Daniel, který je podnikatel. Přeje si, aby byla současná vláda více kontrolovaná a aby se podařilo prosadit rovnější příležitosti pro všechny.

Daniel proto volil demokraty. „Myslím, že republikáni nejsou přístupní novým názorům. Naše země i celý svět se mění. Oni se těmto změnám ale nesnaží přizpůsobit. Příliš se upínají na to, co jako strana a země už máme,“ je přesvědčen Daniel, který má v Miami poradenskou firmu.