‚Musíme narovnat tisk.‘ Trump se chce soudit kvůli průzkumu, který předpovídal jeho prohru v Iowě

Zvolený americký prezident Donald Trump v pondělí podal žalobu na deník Des Moines Register a jeho uznávanou bývalou autorkou průzkumů Anne Selzerovou kvůli průzkumu veřejného mínění, který byl zveřejněn tři dny před prezidentskými volbami 5. listopadu a předpovídal, že Trump prohraje v Iowě o zhruba tři až čtyři procentní body. Washington 16:24 18. prosince 2024

Republikán však nakonec demokratku Kamalu Harrisovou v tomto americkém státě porazil o 13 procentních bodů a nyní tvrdí, že cílem průzkumu bylo před volbami ovlivnit veřejné mínění. Průzkum ze 2. listopadu předpovídal, že volby v Iowě vyhraje Harrisová, ačkoliv v tomto státě převažují voliči republikánů. Výsledek průzkumu tehdy mnohé překvapil a hojně o něm informovala nejen americká, ale i zahraniční média.

Podle listu The Washington Post (WP) nynější žaloba zmiňuje mateřskou společnosti novin - Gannett - a Selzerovou, která po volbách oznámila, že s průzkumy končí a bude se věnovat jiným oblastem. V úterý Selzerová, která byla dlouhodobě velmi uznávanou autorkou průzkumů a jejíž odhady patřily k nejpřesnějším, WP sdělila, že žalobu neviděla a že věc nebude komentovat.

Trump v žalobě žádá soud, aby mu přiznal finanční odškodnění a žalovaná strana uhradila jeho náklady na právní zastoupení, a také aby soud přinutil zpravodajský portál „zveřejnit všechny informace, o které se při průzkumu opíral“. Deník tvrdí, že jeho průzkum byl zcela transparentní. Mluvčí společnosti Gannett uvedl, že za zpravodajstvím deníku Des Moines Register stojí, přestože průzkum předpovídal jiný výsledek, než přinesly volby.

„Uznali jsme, že předvolební průzkum Selzer/Des Moines Register neodrážel konečný rozdíl při vítězství prezidenta Trumpa v Iowě, a zveřejnili jsme kompletní demografické údaje, křížové tabulky, vážená a nevážená data a také technické vysvětlení od Anne Selzerové,“ uvedl mluvčí. „Stojíme si za svým zpravodajstvím v této věci a věříme, že žaloba by byla neopodstatněná,“ dodal.

Svůj záměr zažalovat noviny z Iowy oznámil Trump na pondělní tiskové konferenci, při níž označil média za zkorumpovaná a obvinil Selzerovou z „nestoudného zasahování do voleb“. „Cítím, že to musím udělat,“ prohlásil zvolený prezident. „Stojí to hodně peněz, ale musíme narovnat tisk,“ dodal.

V žalobě se podle zpravodajského webu BBC uvádí, že Selzerová záměrně odhadovala, že vyhraje Harrisová ve snaze ovlivnit výsledek voleb. Zároveň dokument viní „levicové tvůrce průzkumů“ z toho, že manipulují se vstupními daty a nevyužívají respektovanou metodiku. Jiné tvůrce průzkumů však tato žaloba nezmiňuje.

Trumpův komplikovaný vztah s médii je obecně známý. Jen před několika dny americká stanice ABC News oznámila, že souhlasila s tím, že zaplatí 15 milionů dolarů budoucí Trumpově prezidentské knihovně, aby urovnala soudní spor, v němž čelila obvinění z pomluvy kvůli tvrzení svého moderátora George Stephanopoulose, který v televizním vysílání nepřesně uvedl, že Trump byl ve sporu s novinářkou Elizabeth Jean Carrollovou shledán vinným ze znásilnění, ačkoliv šlo o sexuální napadení.

Trump v minulosti zažaloval CNN, The Washington Post a The New York Times. V posledních dnech své letošní kampaně také zažaloval televizní stanici CBS kvůli tomu, jak sestříhala rozhovor s Harrisovou. Stanice přitom usiluje o zamítnutí žaloby.