Trump chce první den v úřadu omilostnit útočníky na Kapitol. Vězení jich dostalo více než 600

Nastupující americký prezident Donald Trump v rozhovoru s televizní stanicí NBC uvedl, že hned první den v úřadu hodlá omilostnit ty, které americké soudy odsoudily za útok na budovu Kongresu ze 6. ledna 2021. Slíbil také vyhostit všechny migranty, kteří ve Spojených státech pobývají bez povolení. Interview s Trumpem, který se prezidentského úřadu ujme 20. ledna 2025, bude televize vysílat v neděli pozdě večer SEČ. Washington 16:47 8. prosince 2024

Trump před čtyřmi lety v prezidentských volbách prohrál s demokratem Joem Bidenem, svou porážku ale neuznal a začal šířit nepravdy o tom, že Biden zvítězil jen díky podvodům a volebním nesrovnalostem.

Vytvářel také tlak na činitele některých amerických států ve snaze zvrátit výsledek hlasování a po svém viceprezidentovi Mikeovi Penceovi požadoval, aby odmítl volební výsledky potvrdit. Vše vyvrcholilo bezprecedentním útokem Trumpových příznivců na Kapitol 6. ledna 2021, při němž zemřelo několik lidí.

V souvislosti s útokem na Kapitol bylo obviněno přes 1400 osob, kolem 950 jich bylo odsouzeno, přes 600 z nich k vězeňským trestům. Záměr je omilostnit v případě svého vítězství avizoval Trump už během kampaně před listopadovými prezidentskými volbami.

Migrační otázka

V rozhovoru s NBC zvolený prezident dále uvedl, že během svého čtyřletého funkčního období hodlá nechat deportovat všechny přistěhovalce, kteří jsou v USA nelegálně.

Zároveň chce uzavřít dohodu, která by chránila ty, kteří do USA přišli nelegálně ještě jako děti. Chce také zrušit právo automatického získání amerického občanství pro osoby, které se narodí v USA.

„Myslím, že se to musí udělat, a je to těžké, je to velmi složitá věc,“ řekl Trump podle agentury AFP v odpovědi na otázku, zda chce z USA v následujících čtyřech letech skutečně vyhostit všechny migranty, kteří v zemi pobývají bez povolení.