Změny v rakouské vládě: Novým ministrem zahraničí bude velvyslanec ve Francii Michael Linhart

Novým ministrem zahraničí Rakouska se stane dosavadní velvyslanec ve Francii Michael Linhart. Podle agentury APA to v pondělí sdělila rakouská diplomacie. Linhartův předchůdce Alexander Schallenberg míří do čela vlády po rezignaci kancléře Sebastiana Kurze. 8:19 11. října 2021 Rakouský ministr zahraničí, dříve konzul v Paříži, Michael Linhart s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem | Foto: Berzane Nasser/ABACA | Zdroj: Reuters

„Velvyslanec Michael Linhart nahradí Alexandera Schallenberga v čele spolkového ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti,“ sdělilo v pondělí ráno ministerstvo zahraničí ve Vídni.

Rakouský kancléř Kurz končí v čele vlády. Krok vysvětlil nařčením z korupčního jednání Číst článek

Dvojice diplomatů bude ve 13.00 oficiálně uvedena do nových funkcí prezidentem Alexanderem Van der Bellenem.

Lidovecký (ÖVP) kancléř Kurz podal demisi v sobotu poté, co ho začalo vyšetřovat státní zastupitelství kvůli podezření, že v roce 2016 nechal za peníze daňových poplatníků vypracovat průzkumy veřejného míněni zfalšované v Kurzův prospěch. To mělo zajistit postup mladého politika do čela strany i vlády.

,Neměli bychom přijmout více lidí.` Rakouský kancléř Kurz odmítá v zemi další Afghánce Číst článek

Obviněno je i několik jeho nejbližších kolegů, všichni včetně Kurze obvinění popírají.

Schallenberga navrhl jako svého nástupce sám Kurz. Zelení, kteří na spolkové úrovni tvoří s ÖVP vládní koalici, Kurzovo oznámení uvítali a potvrdili ochotu pokračovat s lidovci ve vládním angažmá.

Třiašedesátiletý Linhart se narodil v Ankaře, post velvyslance v Paříži zastává od roku 2018. Předtím pracoval čtyři roky na rakouském ministerstvu zahraničí coby generální tajemník. V minulosti byl rovněž zahraničněpolitickým poradcem lidoveckého exkancléře Wolfganga Schüssela.