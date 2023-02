Časová osa: rok ruské války na Ukrajině. Tisíce mrtvých, umučení civilisté, postup vojsk

24. února Ukrajinští obránci Hadího ostrova na výzvu ke kapitulaci odpovídají: „Ruská válečná lodi, jdi do pr*ele.“ Z události se stává symbol ukrajinského odporu, a to navzdory tomu, že se nepotvrdila informace, že všichni padli v boji.

4. března Ukrajinci potopili svou vlajkovou loď, aby nepadla do ruských rukou. Fregata Hetman Sahajdačnyj procházela modernizací a nebylo možné ji rychle uvést do bojeschopného stavu.