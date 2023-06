Stockholm poprvé vydá Kurda zpět do Turecka. Může to pomoct švédskému vstupu do NATO

V tomto konkrétním případě vydá Švédsko do Turecka 35letého Kurda, který byl v Turecku odsouzený za převoz skoro dvou kil marihuany. Tehdy za to dostal několik let vězení. Po půl roce ho propustili na podmínku, a on legálně odjel do Švédska, kde dostal pracovní povolení a od té doby tam žije.

O jeho zatčení a vydání zpět požádal turecký státní zástupce na základě toho, že si turecká justice přeje, aby si odpykal zbytek trestu. Švédské úřady ho zatkly a od té doby se táhne jeho vydávání.

Vydání může být problém, protože muž je podporovatelem kurdské nezávislosti a Lidově demokratické strany, což je v Turecku legální strana. Účastnil se ale i demonstrací a vyjadřoval sympatie k PKK (Strana kurdských pracujících), která je v Turecku i Švédsku považována za teroristickou.

Říká, že vydání je politicky motivované, že ho chtějí stíhat za jeho přesvědčení, což by odporovalo Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Na to se odvolával, ale nejvyšší soud to odmítl s tím, že Turecko potvrdilo, že nemá v plánu ho stíhat kvůli ničemu dalšímu. Turecká strana tvrdí, že jen chce, aby si odpykal svůj trest.

Nepochybně to neuškodí švédskému vstupu do NATO. Bude to první vítaná vlaštovka, která navíc přichází ve vhodný čas. V pondělí začínají další jednání mezi Švédskem a Tureckem. Švédsko stále chce stihnout vstoupit do červencového summitu ve Vilniusu. Na švédskou stranu se přidali další státníci, například Joe Biden nebo Jens Stoltenberg.

V Turecku už skončily volby, takže jeden z důvodů, proč s tím Turecko váhalo – předvolební kampaň – ten už taky pominul.

Další případy a podobná rozhodnutí ze strany Švédska ještě budou, ale žádná velká hráz se neprotrhla. Švédské soudy se zabývají vydáváním a i švédská strana se hájila tím, že vše musí posvětit soudy, které budou rozhodovat i v souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv.

Nejde ale o jediný případ. Jedním z nich je například 35letý muž obviněný z podvodů s kreditními kartami. Tam asi také nepůjde o velkou politiku. Ale jsou tu i další, například ti, kteří jsou obviňováni ze spojení s duchovním Fetullahem Güllenem, kterého Turecko obviňuje z pokusu o převrat před několika lety. To by bylo pro soudy problematičtější schválit.