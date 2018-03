Praha| 12. 7. 2017 |ČTK |Zprávy z domova

Česko chce poslat do Pobaltí 290 vojáků. Misi v rámci NATO schválila sněmovna, souhlasit musí i Senát. Do Litvy chce vyslat v rámci Aliance mechanizovanou rotu s pandury, do Lotyšska minometnou četu.