Velitel českých hasičů v Texasu: Živé už zachránili. Věděli jsme, že jedeme s našimi psy hledat oběti

Speciální tým českých hasičů strávil osm dní v americkém Texasu, kde ničivé povodně zasáhly oblast kolem řeky Guadalupe. Vzedmutí hladiny řeky místy až o jedenáct metrů během pouhých 45 minut nepřežilo podle tamních úřadů 136 lidí. „I to, že dokážeme příbuzným říct, co se s jejich rodinným příslušníkem stalo, je pro ně hodně velká úleva. Je to lepší, než nevědět,“ říká v pořadu Českého rozhlasu Plus velitel záchranné mise Jaromír Piesch. Osobnost Plus Praha 16:14 1. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Čeští hasiči po návratu z Texasu říkali, že jsou hodně unavení. Piesch vysvětluje, že se jim povedlo být nasazení po celou dobu až do posledního dne a náročná byla i zpáteční cesta. Nyní už se však všichni opět vrátili do práce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak vypadala práce českých hasičů při záplavách v Texasu? Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus, hostem je Jaromír Piesch, velitel záchranné mise

„Nepracovalo se přes noc, tak jsme se dohodli, že nebudeme dělit družstva, nebudeme je střídat, budeme nasazení všichni a udělá se co nejvíc přes den,“ přibližuje.

Začínali v šest ráno a pracovali až do 17. hodiny na místě. „Pak jsme se ještě dvě hodiny dopravovali zpátky na hotel. Myslím, že celou dobu kluci fungovali na sto procent. Noční odpočinek nám úplně stačil,“ zdůrazňuje jejich velitel.

„Myslím si, že to byl velký průšvih i na tamní poměry,“ říká o situaci v Texasu.

Síla vody byla opravdu strašlivá. Český záchranný tým se vrátil z Texasu, kde pomáhal s hledáním obětí Číst článek

Místní obyvatelé jsou podle něj zvyklí, že z Hale Mountains v Hale County občas dojde k rozvodnění řeky Guadalupe. Některé domy stojí na pilotech. „Je vidět, že každý rok očekávají, že tam nějaká lehčí povodeň bude,“ popisuje Piesch a doplňuje:

„Nicméně jak to vystoupalo na jedenáct metrů, tak jsme si to úplně neuměli představit. Když člověk stojí na břehu řeky a vidí tu výšku, kam až dosahovala hladina – to bylo strašné,“ přiznává.

Čeští hasiči se vrátili z Texasu, kde pomáhali pátrat po obětech ničivých bleskových povodní | Foto: Ondřej Wolf | Zdroj: Český rozhlas

Speciální psi

Hladina řek se zvedla o jedenáct metrů za pouhých 45 minut. Čeští hasiči na místo přijeli o deset dní později a jejich úkolem tak bylo pátrat po pohřešovaných. Česko přitom bylo jedinou zemí, která do Spojených států vyslala svůj tým.

„Prostředky, které jsme měli, totiž americká Národní garda nedisponuje, a díky nám se mohla zapojit lépe do likvidačních prací. Naší největší devízou jsou psi. Máme skvěle vycvičené kynology a jejich psi dokážou v náročných podmínkách pracovat a vyhledávat oběti takto rozsáhlých katastrof,“ vyzdvihuje velitel zásahu.

Záplavy v Texasu si vyžádaly už 134 obětí, 100 lidí se pohřešuje. Českým hasičům poděkoval guvernér Číst článek

„Naši psi jsou speciální tím, že kromě toho, že jsou testováni na vyhledávání živých osob, tak je kluci cvičí i na vyhledávání lidských ostatků. Kynolog dokáže u psa rozeznat, jestli mu hlásí živou oběť, nebo jenom lidské ostatky,“ chválí.

Čeští hasiči podle něj od začátku věděli, že koho šlo zachránit, toho už Američané našli. „A že my jedeme vyloženě pomoct najít oběti,“ říká Piesch, podle kterého se českému týmu podařilo označit osm míst, kde psi zahlásili nález.

„Myslím, že jsme se s tím všichni vyrovnávali dobře. I to, že dokážeme příbuzným říct, co se s jejich rodinným příslušníkem stalo, je pro ně, myslím, hodně velká úleva. Je to lepší než nevědět,“ uzavírá.

Z Česka do Texasu odjelo na pomoc 16 členů USAR týmu a 4 psi | Zdroj: Hasičský záchranný sbor České republiky

Jak složité bylo dopravit český tým do Texasu? Jak dlouho trvá vycvičit psy na hledání pohřešovaných? A jak se k českým hasičům chovali místní? Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus ze záznamu v úvodu článku.