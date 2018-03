Helsinky 1952

20. 7. 2012 |Tereza Jelínková |Atletika

Je tomu na den přesně šedesát let, co se začala psát olympijská pohádka manželů Emila a Dany Zátopkových. Dne 20. července 1952 potvrdil tehdy štábní kapitán Zátopek v Helsinkách roli favorita v závodě na deset kilometrů a vybojoval zlato. První ze čtyř, které si nakonec manželé Zátopkovi z těchto olympijských her odvezli.