Manchester United je ve spodní polovině tabulky Premier League, ale v týmu mají hvězdy, říká Šulc

Někteří z plzeňských fotbalistů si ve čtvrtek večer splní sen. V Evropské lize nastoupí ve Štruncových sadech proti slavnému Manchesteru United. Patří mezi ně i nejlepší střelec Viktorie Pavel Šulc, který dřív Rudým Ďáblům fandil. Vzorem plzeňského záložníka je legendární útočník anglického celku Wayne Rooney. Plzeň 12:39 12. prosince 2024

„Sledoval jsem Manchester United dřív hodně, teď se soustředím hlavně na svůj fotbal. Momentálně tam oblíbeného hráče nemám, dřív jsem obdivoval Waynea Rooneyho. Jeho styl hry, to, že vždycky na hřišti nechal všechno, v tom jsem se našel. Snažím se to na hřiště přinášet taky,“ přiznává plzeňská opora Pavel Šulc a vysvětluje, čím jej Rooney inspiroval.

Teď proti Viktorii vyrukuje tým, kterému patří třinácté místo v Premier League a v Evropské lize nasbíral zatím stejně jako Plzeň devět bodů.

„Jsou sice ve spodní polovině tabulky, ale pořád je to Premier League. Tým mají složený z hvězd, bude to náročné. Bude to můj největší zápas,“ říká Šulc, který je se 33 odehranými zápasy na podzim jedním z nejvytíženějších českých fotbalistů.

4 goals scored in last 4 games for Pavel Šulc @fcviktorkaplzen | #UEL pic.twitter.com/1haCtmVkBX — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 10, 2024

Únava se ale na výkonech českého reprezentanta vůbec neprojevuje. „Cítím se dobře, fotbal mě baví, mám fotbal rád. Kdyby se mi nedařilo tak, jak se mi daří, regenerovalo by se mi možná trošku hůř,“ přiznává Šulc, který na podzim zářil v české i Evropské lize a také v reprezentačním dresu.

Teď by mohl parádní etapu své kariéry završit třeba gólem do sítě Rudých ďáblů z Manchesteru. „Bylo by to skvělé. Doufám, že gól dám a pomůžu týmu, abychom zápas zvládli,“ přeje si Šulc. Zápas jeho Viktorie s Manchesterem United začne v 18.45 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.