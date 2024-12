‚Budeme doufat, že podmáčené budovy přežijí zimu.‘ V Jeseníku pokračují opravy po povodních

V Olomouckém kraji na Jesenicku a Šumpersku končí stav nebezpečí. Podle hejtmanství už žádná z obcí s rozšířenou působností, ale ani energetici o jeho prodloužení nepožádali. Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová ze sdružení Jeseník srdcem říká, že ani tři měsíce po katastrofě se ne všichni obyvatelé vrátili do svých domovů. Jeseník ale v „tuto dobu svítí, topí a má pitnou vodu, i když některé věci jsou stále provizorní“, dodává starostka. Rozhovor Jeseník 12:00 12. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lipavská ulice v Jeseníku po povodních | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč jste nepožádali o další prodloužení stavu nebezpečí?

Výjimečný stav se vyhlašuje v situacích, kdy jsou ohroženy životy a majetek, aby mohla být rychleji přijímána některá opatření, například nasazení jednotek integrovaného záchranného systému. U nás ale ta hlavní fáze likvidací a demolic už byla dokončena a my se teď potřebujeme posunout do fáze obnovy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zima opravu infrastruktury zpomalí, budeme doufat, že nevysušené domy přežijí, říká Zdeňka Blišťanová, starostka Jeseníku. Jsou dobrovolníci stále potřeba?

Ten stav trval tři měsíce. Co se vám i díky němu podařilo vyřešit a stihnout?

Konec pro nás znamená návrat k běžným procesům, což zvyšuje administrativní náročnost. Zase nám to ale umožňuje čerpat prostředky od státu nebo kraje, protože ty jsou často dostupné až po skončení výjimečného stavu. Za ty tři měsíce, které uběhly dost rychle, se ale udělal ohromný kus práce. Byly zajištěny demolice budov, likvidace nebezpečného odpadu, postavily se provizorní lávky, mosty, cesty. Na velkém území se podařilo zprovoznit přívod elektřiny, plynu a pitné vody.

To všechno umožnilo obnovu základního provozu v postižených oblastech. V Jeseníku konkrétně to bylo postavení modulární školy na ulici Nábřežní, která zahájí provoz v pondělí, nebo se podařilo opravit spoustu chodníků. Jeseník v tuto dobu svítí, topí a má pitnou vodu, i když některé věci jsou stále provizorní.

A co ještě zbývá dát do pořádku? Mluvili jsme o postaveném mostu v České Vsi i lávkách u vás v Jeseníku. Ty sice už nějakou dobu stojí, ale chybí jim kolaudace, takže se na ně nesmí...

Je to tak, my si z bezpečnostního hlediska nemůžeme dovolit lávky otevřít dřív, než ten správný papír budeme mít. Proto prosím občany o trpělivost. Nicméně té práce je tolik, že kdybychom měli všechno jmenovat, budeme tu dlouho. Na obnovu se ale myslím připravují všechny obce, i Jeseník už sečetl škody a teď nastane rozhodování, do čeho půjdeme jako první, co je pro město nejdůležitější.

Co zima a sníh? Jak vám komplikují opravy? Jak se projevily první mrazy, kterých se lidé obávali kvůli podmáčeným budovám?

Zimní počasí určitě zpomalí opravy venkovních částí i infrastruktury. A je tu velké riziko promáčených budov, které jsou z velké části nedobře vysušené. Takže budeme doufat, že ty zimu přežijí, protože bylo málo času na vysoušení a opravy. My v Jeseníku bychom třeba teď potřebovali ještě pár dní, abychom dokončili provizorní opravy u školy na Nábřežní ulici. Ty jsou nutné, aby tam žáci mohli chodit bezpečně do školy.

Už se všichni obyvatelé mohli vrátit do svých domovů, nebo je ještě někdo v náhradním ubytování?

Určitě se všichni nevrátili, i když většina ano. Ti, kteří přišli o svůj dům, čekají na stanovisko státu, jak to bude s výkupem pozemku, na kterém ten dům stál, jak se mají zařídit dál. Nebo čekají na avizovanou směnu pozemku.

Ještě k vám do Jeseníku míří pomoc dobrovolníků a dárců? Jsou ještě potřeba?

Ta pomoc je stále velmi, velmi vítána. Zejména v souvislosti s dokončováním obnovy obydlí nebo veřejného prostoru. Finanční prostředky i materiální pomoc – to jsou pro nás stále klíčové věci. A dobrovolníci teď často nahrazují chybějící řemeslníky, takže pro občany jsou velikou pomocí.