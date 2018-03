8. 12. 2016 | ČTK |Hokej

Trenér hokejové reprezentace do 20 let Jakub Petr dnes zveřejnil nominaci dvaadvaceti hráčů, kteří budou na přípravném kempu bojovat o start na blížícím se juniorském světovém šampionátu v Kanadě. Tým by však ještě měli doplnit čtyři hráči z výběru do 19 let, který se v příštích dnech představí v zámoří na turnaji World Junior A Challenge. Otevřený je i případný start útočníka Pavla Zachy, který již hraje v NHL za New Jersey, a kouč Petr věří, že zdravotní stav dovolí reprezentovat i chomutovskému útočníkovi Davidu Kašemu.