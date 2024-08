Anežka mě dotlačila do cíle. Pro bronz jsme si dojeli s přehledem, raduje se z úspěchu se snoubenkou Dostál

Rychlostní kanoisté Josef Dostál s Anežkou Paloudovou vybojovali na mistrovství světa v neolympijských disciplínách bronzovou medaili. Získali ji v Uzbekistánu v závodě smíšených deblkajaků, které závodí na pětisetmetrové trati. Paloudová s Dostálem mají první společné stupně vítězů. Samarkand (Uzbekistán) 17:12 24. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anežka (Paloudová) mě dotlačila do cíle, říká po zisku bronzu na mistrovství světa Josef Dostál (archivní foto) | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: CNC / Profimedia

„Máme to hezky posichrované medailí. Myslím si, že jsme oba spokojení. Asi je to hezký krok do manželství,“ říkal po dojezdu Dostál stojící vedle své snoubenky Paloudové, kterou si vezme příští rok.

„Pro mě je to první medaile na mistrovství světa v seniorské kategorii a jsem nadšená, že můžu první medaili sdílet společně s Josefem,“ raduje se Paloudová.

Nepoměr medailí je mezi nimi velký. O šest let starší Dostál vybojoval už svůj dvanáctý cenný kov z mistrovství světa. U Paloudové je ale zase vhodné připomenout, že dlouho dělala sjezd na divoké vodě, takže premiérová medaile to je jen v rychlostní kanoistice.

S Dostálem si ale možná mysleli i na lepší než bronzovou. „Souhra dneska (v sobotu) byla mnohem lepší než včera, Anežka se krásně se trefovala. Samozřejmě jízda měla z určité chyby. První byla nečekaný start, najeli jsme do bloků a okamžitě to odpálili. Celou dobu jsme měli postranní vlny, nevím, jak se tam vzali,“ vysvětluje Dostál.

„I přesto jsme dokázali bojovat na špičce. Tuším, že jsem tam chvilku byli před Portugalci. Oni pak dali mocný finiš a já už jsem nějaký tuhý. Přece jenom mám asi víc natrénováno ve vytrvalosti než na výbušné síly. Anežka mě krásně dotlačila do cíle, takže jsme si s přehledem dojeli pro třetí místo,“ doplnil.

Český pár měl i na to porazit nakonec vítězné Portugalce Portelovou s Baptistou. „Ani nevím, že jsme byli vepředu. Ale na první závod, trénovali jsme na to týden, tak bych řekl, že to je úžasné,“ řekl Dostál

Dostál bude na mistrovství světa bojovat o medaile na individuální trati, pojede pětistovku. Paloudová se dostala do finále také se smíšeným čtyřkajakem a pojede i vytrvalostní závod na pět kilometrů.