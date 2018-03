13. 10. 2016 |Jan Suchan, Radek Šamša |Fotbal

Ani špatný vstup do kvalifikace o postup na fotbalové mistrovství světa 2018 nepřipravil trenéra národního týmu Karla Jarolíma o optimismus. I když Češi získali ze tří zápasů jen dva body a ještě nedali gól, je podle něj postup na šampionát do Ruska stále reálný. Aby se to povedlo, rozdal hráčům domácí úkoly a zároveň otevřel náruč i potenciálním reprezentantům.