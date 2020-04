Vedení ČEZ navrhuje dividendu 34 Kč za akcii, loni byla o deset korun nižší

Podle analytiků se podobná výše dividendy očekávala. Z předloňského zisku vyplatil loni ČEZ akcionářům dividendu 24 korun za akcii před zdaněním, nejnižší za 12 let. Předloni byla dividenda 33 korun za akcii.

„Návrh představuje 97 procent konsolidovaného čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy,“ uvedl v úterý Kříž. Čistý zisk ČEZ loni meziročně stoupl o 38 procent na 14,5 miliardy korun. Firmě pomohl hlavně růst cen elektřiny a také obchod s komoditami. Tržby společnosti vzrostly o 12 procent na 206,2 miliardy korun.

Očištěný čistý zisk, ze kterého se vyplácí dividenda, se zvýšil o 44 procent na 18,9 miliardy korun. Letos by podle firmy mohl stoupnout na 21 až 23 miliardy korun. Tento výhled i přes očekávané dopady pandemie koronaviru společnost zatím nemění, řekl na konci března v rozhovoru pro Hospodářské noviny generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Dodal, že vedení firmy navzdory koronavirové krizi neuvažovalo, že by navrhlo vůbec loňskou dividendu nevyplácet.

Podle analytika Komerční banky Bohumila Trampoty se v úterý ohlášená výše očekávala, dividendová politika ČEZ je jasně daná. Zisk skupiny podle něj pak poroste také v letošním roce, dá se tak očekávat také další vysoká výplata peněz. Analytik České spořitelny Petr Bártek řekl, že koronavirová krize výplatu ovlivnila, skupina navrhla výplatu na horní hranici své dividendové politiky. „My jsme čekali dividendu o něco nižší,“ dodal Bártek, podle kterého mělo jít kolem 30 korun na akcii.

Analytik Capitalinked.com Radim Dohnal dodal, že dnešní návrh je jedním z dobrých rozhodnutí, firma má podle něj dostatek likvidity, část dividend skončí u minoritních akcionářů, kteří tak podpoří spotřebu. „Klíčový je ovšem zájem státu zalepit díru státního rozpočtu. Stát tak získá 12,7 miliardy korun z dividend státního podílu a další stovky milionů korun ze srážkové daně z dividend ostatních akcionářů,“ doplnil. Podle Trampoty to ale není za současné situace údaj, který by měl velký dopad, i když podle něj státu pomůže každá koruna.

ČEZ vlastní ze 70 procent stát prostřednictvím ministerstva financí, zbytek drží soukromí akcionáři. Většina vyplacené dividendy tak směřuje státu, hlasování na valné hromadě ČEZ vesměs končí podle přání resortu financí. Loni bylo mezi akcionáře rozděleno 12,9 miliardy korun z předloňského očištěného zisku ČEZ. Stát jako majoritní akcionář získal zhruba devět miliard korun.

Ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) považuje současný návrh dividendy za rozumný. ČEZ se podle ní začíná vracet k lepším výsledkům a vyšší vyplácené dividendě z období před rokem 2017. „To je pro hospodaření státu v časech nastupující krize rozhodně dobrá zpráva,“ sdělila ministryně.

Valná hromada ČEZ se tradičně koná v červnu. Termín letošního zasedání akcionářů zatím není znám. Trampota upozornil, že noví majitelé akcií většinou mají právo na výplatu dividendy i pokud si koupí cenný papír v dnech po rozhodnutí o dividendě.

Ekonom a poradce investiční skupiny J&T Michal Šnobr, který je minoritním akcionářem ČEZ a většinou kritikem současného vedení, dnes představenstvo firmy pochválil, minoritní akcionáři podle něj toto rozhodnutí oceňují, jde ale dle něj o standardní výplatu dividendy.

Podle Šnobra je otázkou, zda ČEZ letos nebude vyplácet ještě další dividendu. „Management ČEZ mluvil při poslední prezentaci o možnosti prodeje rumunských aktiv,“ upozornil. Podle něj by mohlo jít až o 30 miliard korun. Část z těchto peněz by se pak podle něj mohla právě promítnout v mimořádné výplatě. Podle Bártka by se další dividenda, pokud se podaří rumunská aktiva prodat, spíše vyplatila až v příštím roce.