Anna Geislerová žárlivou hvězdou a Vojtěch Kotek jako ostýchavý učitel. ČT uvede novou vánoční pohádku

Do atmosféry staročeských Vánoc jako z obrázků malíře Josefa Lady uvádí diváky nová štědrovečerní pohádka O vánoční hvězdě. Premiéru má ve čtvrtek v sedm hodin večer na programu ČT1. Režisér Karel Janák ji zasadil do dvou světů, do magického hvězdného a toho lidského. Jednu z magických hvězd, žárlivou Proximu, si zahrála i herečka Anna Geislerová. Ta si tedy po řadě velkých filmových rolí odbyla i premiéru v pohádce.

