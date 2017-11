Devět let vězení pro Robinha. Brazilskou fotbalovou hvězdu v Itálii odsoudili za znásilnění

Událost se stala v roce 2013 v italském Miláně. Robinho a dalších pět Brazilců měli využít opilosti 22leté Albánky, kde mělo dojít ke znásilnění. Italský soud nyní rozhodl, že 33letý fotbalista Atlética Mineiro má jít na 9 let do vězení. Ženě navíc náleží odškodnění 60 tisíc eur (v přepočtu přes jeden a půl milionu korun).

Robinho u soudu v Miláně nebyl, přes obhájce vzkázal, že je nevinný. Na jeho instagramovém profilu se objevilo prohlášení, že „už se proti obvinění obhajoval a na činu se vůbec nepodílel.“ Jeho advokáti už prý provádějí veškeré právní kroky.

Fotbalista má dva dny na podání odvolání a Itálie se bude snažit o jeho vydání do Evropy. Podle Guardianu ale Brazílie své občany nevydává, takže by Robinho riskoval deportaci pouze v případě, že by byl zadržen v jiné zemi.

Stonásobný brazilský reprezentant Robinho zahájil svou evropskou kariéru v Realu Madrid, se kterým získal dva tituly v La Lize, pak odešel do Anglie přetahovanou s Chelsea vyhráli Citizens v jejich dresu nastřílel za dvě sezony 16 gólů.

Poslední evropskou štací rychlonohého útočníka byl v letech 2010 – 2014 AC Milán, pak se vrátil do Brazílie.

Sobre a notícia envolvendo o atacante Robinho, em um fato ocorrido há alguns anos, esclarecemos que ele já se defendeu das acusações, afirmando não ter qualquer participação no episódio. Todas as providências legais já estão sendo tomadas acerca desta decisão em primeira instância. Příspěvek sdílený Robinho (@robinho), Lis 23, 2017 v 10:01 PST