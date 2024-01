Všechno jde, když se chce, říká Hrabal. Reprezentační gólman si pochvaluje život na univerzitě v USA

Zatímco někteří jeho spoluhráči se můžou soustředit čistě na zlepšování hokejových dovedností, brankář národního týmu do 20 let Michael Hrabal střídá trénink a zápasy se studiem. Působí totiž na univerzitě v americkém státě Massachusetts, která má svůj hokejový tým i v prestižní zámořské lize NCAA. Göteborg 10:04 2. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Hrabal | Zdroj: Profimedia

Michael Hrabal je jediným hokejistou ze současného výběru do 20 let, který působí v prestižní americké univerzitní lize NCAA.

„Řekl bych, že je to takový vyspělejší hokej, hodně obranný. Hraje se tam méně zápasů, je to hodně do krve, protože každý zápas znamená hrozně moc. I na tréninku se strašně maká, tempo je nesrovnatelné s tím, co jsem i z české a americké juniorky zažil. V tom je asi největší rozdíl. Věková hranice je 22 let, takže jsem za to rád, že mohu být součástí a zlepšovat se v této lize,“ chválí si NCAA brankář Michael Hrabal, a není se čemu divit. Podle webu collegehockeyinc.com zhruba třetina hráčů, kteří hrají NHL, prošla severoamerickým univerzitním systémem, před dvaceti lety to přitom byla jen pětina.

Na vysoké se těsně před vstupem mezi elitu zdokonalovalo spoustu hvězd současné NHL, třeba jeden z nejlepších obránců soutěže Cale Makar z Colorada nebo nejproduktivnější hráč posledních bojů o Stanley Cup Jack Eichel z Vegas. Hrabal by se mezi ně rád časem přidal, musí ale vybalancovat hokej a studium.

„Určitě se to dá skloubit. Trenér hodně dbá na to, abychom měli dobré akademické výsledky. Snažím se, aby se mi dařilo jak ve škole, tak v hokeji. Hodiny si volíme sami, abychom mohli chodit na tréninky, ale dá se to skloubit lehce, není to nic těžkého,“ vysvětluje Hrabal.

Otázka priorit

A je tedy čas na zážitky, cestování nebo výlety s kamarády?

„Je to hodně o prioritách, jak člověk dokáže naložit s časem. Všechno jde, když se chce. Když se chce člověk zlepšovat ve škole i v hokeji, tak toho času tolik není, ale jednou za čas se tam něco najde,“ říká Hrabal, který říká i to, že to, jak vypadají univerzity v Americe a v Česku, se v podstatě nedá srovnat.

„Je to prostě velký kampus, malé městečko, asi 20 tisíc studentů. Je to hezké, zimák přímo na kampusu, hokej je populární sport, takže je to skvělé místo, kde hrát,“ vypráví brankář české dvacítky, který si přitom před šampionátem nemusel ani moc zvykat na širší evropské kluziště.

„Máme zrovna velké evropské hřiště. Na univerzitách je to hodně odlišné, každý týden hrajeme na jiném, ale v naší divizi hrajeme hodně na velkých hřištích, takže rozdíl není skoro žádný,“ tvrdí Michael Hrabal, mimochodem druhý nejvýše vybraný brankář posledního draftu NHL.