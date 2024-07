Rozhýbat svaly, ale hlavně novou výstroj. Postupně budeme přidávat, hlásí trenér Mory Jan Tomajko

„Hráči mají nové výstroje, nechceme je, jak se říká, odpálit. A i když třeba mají starou, tak když v tom člověk není dva nebo tři měsíce, tak to tlačí,“ řekl po prvním tréninku na ledě Jan Tomajko, trenér Mory. I on to na sobě cítil? „Já mám brusle staré patnáct let, takže já jsem v pohodě,“ usmál se.

Náročnost přípravy se bude podle něj zvyšovat. „Ještě tento týden to bude takové zahřívací a postupně budeme přidávat. Myslím, že ve čtvrtek, pátek už to kluci budou mít ochytané a potom budou moct přidat.“ zmiňuje.

Na první trénink se těšil i útočník Petr Fridrich, novic na olomoucké soupisce. „Jsem rád, že jsme byli na ledě, je to příjemnější. Mám ale komplet novou výstroj, takže to bylo takové zatuhlé,“ potvrdil trenérova slova.

Úkolem Petra Fridricha bude v nové sezóně hlavně střílet góly, kvůli tomu ho hanácký klub angažoval z Vítkovic. „Přicházím sem s nastavením, že se ode mě bude čekat, abych dával góly. Jsem na to připravený a uvidíme na ledě,“ zmiňuje Fridrich.

První přípravné utkání před novým extraligovým ročníkem odehraje Mora ve čtvrtek 8. srpna na svém ledě proti slovenskému Zvolenu.

