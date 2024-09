Basketbalový klub v Bosně nabídl hráčům ubytování ve věznici, nevšední možnost využil jen jeden

Basketbalový klub hrající druhou ligu na jihovýchodě Evropy si s nepříznivou ekonomickou situací poradil po svém. Jeden z hráčů, který si nepřál být jmenován, se ubytoval doslova ve vězení, respektive v objektu restaurace věznice.

A highly unusual situation happened in Bosnia and Herzegovina.



One player from the second-tier basketball team will live in the town's penitentiary