Rusko mělo v basketbale deklasovat Kolumbii. Podle Jihoameričanů tam ale jejich hráči ani nebyli

Možná jejich dresy sice připomínaly ty kolumbijské, ale národní tým basketbalistů Kolumbie to nebyl. Kolumbijská basketbalová asociace to také uvedla ve svém oficiálním prohlášení, kde se doslova píše, že neobdržela žádné pozvání a ani do Ruska svůj výběr neposlala, píše The Guardian.

Podle Ruska však jeho výběr z Permu deklasoval „Kolumbijce“ v poměru 153:55 a ti měli ještě před tím podlehnout Venezuele.

Russia is holding this Friendship Cup, with national team, Parma Perm, Colombia and Venezuela



"Colombia" gets blown out by Perm 55-153, raising doubts about the roster



Colombian basketball federation: We didn't send nor authorize any team, impersonators will face consequences. pic.twitter.com/TOWFrcknxy