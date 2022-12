Basketbalový zápas v Hradci Králové ukončila rozbitá časomíra. Rozhodčí neměli stopky

Basketbalisté Hradce Králové šli do sobotního zápasu NBL s velkou výzvou. Proti USK Praha si chtěli poprvé v sezoně dojít pro domácí vítězství, a i když po první čtvrtině vedli o sedm bodů, opět si se svými fanoušky radost z výhry neužili. Tentokrát za to ale nemohl špatný výkon na palubovce, ale chyba softwaru v časomíře. Hradec Králové 12:27 11. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K tomu, aby se zápas v Hradci Králové dohrál, stačilo mít záložní stopky (ilustrační fotka) | Zdroj: Profimedia

„Všechno se spustilo, akorát se nenahodily soupisky. Ale až během zápasu jsme zjistili, že nejde přepínat čas, nefungovala tlačítka,“ vysvětluje Radiožurnálu Sport problémy s časomírou, kvůli kterým se nedalo v zápase pokračovat, manažer hradeckého klubu Peter Sedmák.

Něco takového už se stalo v minulosti mnohokrát, přesto se ale duely dohrály. Do akce šly totiž klasické staré stopky. V Hradci Králové je ale jako zálohu časoměřiči neměli a tak se oba tábory dohodly na odložení.

„Jednou jsem byl u toho, když se to přerušilo kvůli zranění Jakuba Houšky v Pardubicích. To se nedohrálo, což bylo logické. Pak jsme měli ještě před dvěma roky Děčín, ale na dálnici byla nějaká zácpa a museli jsme to přerušit, protože soupeř nedojel na zápas. Ale, že by takhle nešel čas, to jsem nezažil,“ marně hledal v paměti podobnou situaci jedenatřicetiletý kapitán domácího týmu Ondřej Peterka.

Jeho spoluhráč Adam Goga si vzpomněl na zápas, který se dohrával v jiný termín, ale ani tehdy nebyla na vině nefungující technika.

„Před čtyřmi lety jsem hrál za Olomoucko čtvrtfinále play-off proti Opavě a ve druhém zápase Darko Čohadarevič udeřil hlavičkou rozhodčího. Třetí a čtvrtý zápas se normálně odehrál v termínu a tento se dohrával až po čtvrtém, bylo to dost specifické,“ vzpomíná Goga.

Tehdy se duel dohrával od momentu přerušení za daného skóre. To by nyní basketbalistům Hradce Králové určitě vyhovovalo, technika v sobotu totiž vypověděla poslušnost za stavu 33:24 pro Východočechy.

„Nevím, proč by se to mělo hrát od nuly, ten zápas byl do té chvíle regulérní. Byly tam nějaké pauzy, ale nemyslím si, že to nějak ovlivnilo výsledek,“ zhodnotil situaci Goga.

Poslední slovo ale bude mít ligová komise.