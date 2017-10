Člověk, který jako jediný přeskočil fotbalovou bránu. Javieru Sotomayerovi je 50 let

Termín „nastavit laťku vysoko“ nemusí nutně souviset s atletikou, ale k jednomu výškaři náramně sedí. Konkrétně k Javieru Sotomayorovi, olympijskému vítězi a světovému rekordmanovi z Kuby, který dnes slaví padesáté narozeniny. Javier Sotomayor nebyl žádný andílek, vyletět ale uměl pořádně vysoko. Jeho světový rekord 245 centimetrů už 24 let nikdo nepřekonal. Praha/Salamanca 13:30 13. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Světový šampion Javier Sotomayor | Zdroj: IAAF

Tento světový rekord uznale oceníte třeba u vchodu do Olympijského muzea v Lausanne, kde jsou umístěny stojany a na nich laťka ve výšce 245 centimetrů. I když možná postačí jen pohled na obyčejnou fotbalovou branku, přeskočit ji je zdánlivě nemožné, jenže před čtyřiadvaceti lety se to Javieru Sotomayorovi podařilo.

V červenci roku 1993 v Salamance zdolal laťku nastavenou právě v téhle výšce. Gravitace jako by na něj byla krátká, něco takového už se od té doby nikomu jinému nepovedlo a sám Kubánec pochopitelně netuší, kdy a jestli vůbec bude překonán.

„Na to musím novinářům odpovídat neustále. Nevím. Když jsem překonal rekord, rozhodně by mě nenapadlo, že tady teď budu sedět a stále budu rekordmanem. Upřímně, užívám si teď sledování soutěží ve skoku do výšky, ale je pravda, že jsem vždycky trochu nervózní," říkal Sotomayor před dvěma lety pro Mezinárodní atletickou federaci.

V tomto případě snad až skromně na své poměry, v jiných rozhovorech se netajil názory, že na něj - doslova - nikdo nemá. Bývalý český výškař Tomáš Janků si ale při vzpomínce na světového rekordmana nevybaví suverénní prohlášení, naopak.

„Asi je to spíše sportovní přátelství. Tenkrát jsem byl mladej kluk, kterej byl vykulenej, a mě hrozně překvapilo, že můj sportovní bůh se ke mně chová úplně normálně jako jakýkoliv jiný kamarád. Přišel za mnou na tréninku, koukal se, jak skáčeme… Troufám si říci, že je to můj sportovní přítel a obrovská legenda,“ říká Tomáš Janků.

Ne každý přitom musí být takovým fanouškem Javiera Sotomayora, v souvislosti s ním se nemluvilo jen o rekordech, medailích a pohárech, ale i o dvou dopingových nálezech nebo kokainové aféře.