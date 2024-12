Davidová potvrdila formu a ve sprintu v Hochfilzenu dojela sedmá. Ostatním Češkám se závod nevydařil

Biatlonistka Markéta Davidová skončila sedmá ve sprintu Světového poháru v Hochfilzenu. Sedmadvacetiletá závodnice z Janova nad Nisou udělala na střelnici jednu chybu. Nenavázala na triumf z minulého týdne v Kontiolahti, ale skončila potřetí za sebou v první desítce. Zvítězila Němka Franziska Preussová, která porazila o 7,7 sekundy Francouzku Sofii Chauveauovou. Třetí byla Norka Karoline Knottenová. Hochfilzen (Rakousko) 13:30 13. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová ve sprintovém závodě v Hochfilzenu | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

Další české závodnice nebodovaly. Do stíhacího závodu se dostala ještě Tereza Voborníková, která obsadila po jednom trestném kole 52. příčku. Jessica Jislová skončila po dvou střeleckých chybách 56., Lucie Charvátová byla se čtyřmi nepřesnými zásahy 59., Kristýna Otcovská netrefila tři terče a umístila se na 103. pozici.

1:51 Davidová se bála, aby po první střelbě nebyla poslední. ‚Zase mě podržely lyže,‘ přiznala v cíli závodu Číst článek

Davidová vyrazila na trať se startovním číslem 50 a červeným dresem pro vedoucí závodnici disciplíny. Při úvodní položce vleže minula čtvrtý terč a musela na trestné kolo. Ve „stojce“ už byla bezchybná a vrátila se do první desítky. Za vítěznou Preussovou zaostala o 36,4 sekundy, od umístění na rozšířeném pódiu pro šest nejlepších ji dělilo zhruba pět sekund. Měla dvanáctý nejrychlejší běžecký čas.

„Do první desítky je to super. Dnes to bylo hodně těžké. Jsem ráda, že jsem dojela do cíle,“ řekla Davidová České televizi. „Vůbec nevím, kde ta chyba byla. Ještě jsem si přicvakla na vítr. Ta ležka mě mrzí. Stojka byla delší, potřebovala jsem se víc vydýchat. Nulu ale beru všema deseti,“ doplnila.

Třicetiletá Preussová vyhrála druhý závod SP v kariéře. Dosud uspěla jen před více než pěti lety v domácích závodě s hromadným startem v Ruhpoldingu. V Hochfilzenu triumfovala navzdory jednomu trestnému kolu. Dostala se také do čela průběžného pořadí seriálu, kde vystřídala Elviru Öbergovou. Švédka skončila po čtyřech trestných kolech až na 25. místě

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko): SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko): Ženy - sprint (7,5 km): 1. Preussová (Něm.) 21:06,0 (1 tr. okruh), 2. Chauveauová (Fr.) -7,7 (0), 3. Knottenová (Nor.) -10,1 (0), 4. Jeanmonnotová (Fr.) -22,3 (1), 5. Grotianová (Něm.) -30,2 (1), 6. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -31,1 (2), 7. Davidová -36,4 (1), ...52. Voborníková -1:49,2 (1), 56. Jislová -1:56,8 (2), 59. Charvátová -2:00,1 (4), 103. Otcovská (všechny ČR) -4:03,1 (3) Průběžné pořadí SP (po 4 z 21 závodů): 1. Preussová 260, 2. E. Öbergová (Švéd.) 246, 3. Jeanmonnotová 206, 4. Davidová 173, 5. Minkkinenová (Fin.) 153, 6. Knottenová 140, ...47. Voborníková 21, 51. Jislová 17, 54. Charvátová 12, 57. Otcovská (všechny ČR) 9.