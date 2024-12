Hornig si ve vytrvalostním závodě dojel pro 15. příčku, z vítězství se v cíli radoval Francouz Perrot

Pětadvacetiletý Hornig se do závodu s hromadným startem kvalifikoval poprvé a měl číslo 21, které mu patřilo ve Světovém poháru. Na první položce jednou chyboval a propadl se do třetí desítky.

Na další trestné kolo musel po druhé ležce a nepolepšil si, ale nula na úvodní stojce ho vynesla na 20. místo. Na závěrečné položce sice jednou minul, ale chybovali i ostatní, takže se posunul na 17. pozici. Tu v závěrečném okruhu ještě o dvě místa vylepšil.

Po 22. příčce ve sprintu z Kontiolahti si tak Hornig znovu vylepšil kariérní maximum, poprvé se v závodě SP dostal do nejlepší dvacítky. Před touto sezonou v SP jen jednou bodoval.

Perrot chyboval jen jednou na druhé položce vleže. Po třetí střelbě se dostal do čela a nikoho už před sebe nepustil. Krajana Quentina Fillona Mailleta, jenž musel na tři trestná kola, udržel o 9,1 sekundy za sebou. Po březnovém sprintu v americkém Soldier Hollow zapsal Perrot druhý triumf v seriálu. Třetí skončil Nor Sturla Holm Laegreid.

