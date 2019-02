Zlaté slzy. ‚Martina mě přerostla, může atakovat světový rekord,‘ dojímal se kouč Sáblíkové

Nikdy v historii světových šampionátu nejely rychlobruslařky tak rychle pětikilometrovou trať, jako v Inzellu. Přesto dokázala Martina Sáblíková, tak jako vždy na mistrovstvích od roku 2007, všechny soupeřky porazit. Inzell/Německo 10:33 10. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková a trenér Petr Novák | Foto: Milan Kammermayer | Zdroj: Profimedia

„Když jsem přišla na dráhu, tak jsem se rozbrečela, protože za mnou přišel můj brácha. Viděli jsme se poprvé od trojky, tak měl slzy v očích a já jsem brečela s ním. Řekla jsem si, že když přijel, zkusím jet na placku a prostě to nevzdám,“ vyprávěla Martina Sáblíková.

Bratr Milan při vítězné jízdě na 5 kilometrů závod prožíval v hledišti, po závodě se ale znovu slzelo, Tentokrát když se 19násobná mistryně světa potkala bez bruslí se svým trenérem Petrem Novákem.

„Martino, víš, co se stalo? Přerostla jsi svého učitele, jsi lepší než já, vším, i vyjadřováním. Jseš borec a rychlobruslení se nemusí bát, teď už potřebujeme jen tu halu,“ dojímal se před mikrofonem Radiožurnálu Petr Novák.

Jak jste viděl ten závod, který možná byl nejdramatičtější za dobu, co Martina jezdí?

Věděli jsme, že na takový čas má. Odhadovali jsme, že pojede 6:45, to jsme skoro trefili. Na ten čas se připravovala a bylo vidět, že je odhodlaná. Nepropadala panice, ale bylo to tvrdé. Uznávám, že to byl jeden z nejtvrdších závodů.

Jak vám bylo na dráze? Spoustu kol jezdily s Nizozemkou Visserovou úplně stejné časy.

Věděl jsem, že to Martina dotáhne. Visserová v konci zpomalila a Martina ví, že když začnu tleskat, jede na první místo. A tleskal jsem už čtyři kola před koncem.

Tleskat jste jí mohl už od začátku, 200 metrů zajela v čase 20,08.

Byl to jeden z nejrychlejších rozběhů na pětku. Na podzim jsem říkal, že se připravujeme na MS, a to jsme splnili. Taky jsem řekl, že je v takové formě, že může atakovat světový rekord. A ona to tady potvrdila.

Ještě jeden titul a Martina Sáblíková překoná bratry Pospíšilovi, české rekordmany.

Už jsem říkal, že s nimi nechceme závodit. Rád se s nimi potkám, dáme si panáka a budeme se radovat z toho, co udělali oni a co dělá Martina. Oni byli dva, tak budu muset pít za dva, abych se jim vyrovnal.

Věřil jste, že po zdravotních problémech se Martina může dostat do stavu, kdy může vyhrát dva závody na MS?

Může atakovat světový rekord a za tím cílem se šlo. Teď už se zlepšuje i Niky (Zdráhalová) a uvidí se, co předvede na patnáctistovce. Když je člověk nemocný, tak se těžko drží pódiová umístění, ale ona to dokázala a teď se vrátila ještě silnější.

Dokola, dokola a dokola.

Martina Sáblíková na dráze a @PetrKada1 u mikrofonu.

