Olympijský rok: Nemohla jsem se připravit, na olympiádu nepojedu, říká biatlonistka Koukalová

„Můj olympijský sen se rozplynul. Uvědomuju si, že na olympiádu se nejezdí za úspěchy z minulosti nebo za jméno. Bohužel jsem kvůli své zdravotní situaci nebyla schopná kvalitně se připravit do té míry, abych mohla naši zemi reprezentovat,” říká ve videu Koukalová.

„Při závodech je potřeba dostat se do té nejvyšší intenzity, ve které momentálně nejsem schopná setrvat déle než pár minut. Věřím, že nějakou část závodu bych možná zvládla, ale ten zbytek už určitě ne.”

Kromě potvrzení informace, že do Jižní Koreje nepojede, mluvila Gabriela Koukalová třeba o tom, jak jí problémová lýtka brání v plnohodnotném tréninku.

„Když dělám vytrvalostní trénink, dochází k zakyselení nohou. Mám pocit, že třeba tři čtvrtě hodiny jakžtakž jedu, když se ale snažím vyvinout maximální tempo, mám nohy křečovité, pomalé,” vysvětluje Koukalová.

O tom, že by českému týmu pomohla třeba jen ve štafetě, se sice spekulovalo, ale Koukalová ji jednoznačně zavrhla.

Podle jejích slov na to není připravená a navíc by to nebylo fér vůči ostatním českým závodnicím. Koukalová tak bude olympijské hry sledovat jen jako divačka.

Zároveň bude chtít využít volný čas k rehabilitaci v centru Pavla Koláře a ve volných chvílích bude psát knihu o své dosavadní kariéře.

V rámci projektu Olympijský rok s ní ale loni v březnu reportér David Nyč do Pchjongčchangu letěl. Rozhovor o její přípravě s ní vedl doslova za běhu. V přípravě Gabriela Koukalová totiž obouvá nejen lyže, ale i tenisky.