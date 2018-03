1. 7. 2013 |Gabriela Hauptvogelová |Regiony

Je to měsíc, co se začaly stavět protipovodňové stěny na střekovském nábřeží v Ústí nad Labem. Rozvodněné Labe je nakonec překonalo a zalilo ulice čtvrti. Zejména místní lidé pak byli přesvědčení, že zábrany, které si poradí jen s dvacetiletou vodou, měly být vyšší. Město se bránilo tím, že by to znamenalo postavit na nábřeží dvoumetrovou betonovou zeď. O větší ochranně Střekova před velkou vodou teď uvažuje vedení města i místní obyvatelé.