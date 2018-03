27. 6. 2016 |Štěpán Macháček |Zprávy ze světa

Radikální skupina Islámský stát se přihlásila ke čtvrtečnímu útoku v Jordánsku. Tvrdí to tisková agentura Islámského státu Amák. Auto naložené výbušninami vyrazilo ze syrského území a nabouralo do vojenského stanoviště. Sedm jordánských pohraničníků přišlo o život. Byl to první podobný sebevražedný útok v Jordánsku.