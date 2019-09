Lochneská příšera je nejspíš velký úhoř, říkají vědci, kteří zkoumali DNA sesbíranou ve vodě

Příšera, která se podle svědectví a legend zjevuje ve skotském Loch Ness, je nejspíš úhoř. Uvedli to vědci, kteří se pokusili vytvořit seznam jezerních živočichů za pomoci vzorků DNA nalezených ve vodě. Analýza však neprokázala, že by se v jezeře vyskytovala obří zvířata, prehistoričtí mořští plazi zvaní plesiosauři nebo velcí jeseteři. Vědci také vyloučili, že by lochneskou příšerou byl sumec nebo zatoulaný žralok malohlavý, píše BBC.

Londýn 14:26 5. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít