Hyperloop už brzy ve Francii? Firma přivezla do Toulouse první díly zkušební tratě

Ve Francii vyvíjí superrychlostní trať Hyperloop, ve které by speciální vozy měly převážet cestující rychlostí až 1200 kilometrů v hodině. Americká společnost Hyperloop Transport Technologies ve čtvrtek přivezla první díly zkušební tratě do města Toulouse. Toulouse 15:38 13. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podstatou konceptu Hyperloop je pohyb velmi rychlých a poměrně malých hliníkových kapslí v dálkovém potrubí | Foto: HTT/JumpStartFund

První části tratě tvoří šest obřích ocelových rour - každá z nich váží 65 tun, měří 40 metrů a v průměru mají čtyři metry.

Do Toulouse je převážely speciální kamiony na dlouhých přívěsech. Z těchto rour nebo trubek bude americká společnost stavět zkušební trať dlouhou 320 metrů. Bude na předměstí Toulouse v areálu bývalé vojenské letecké základny.

Trať by měla být hotová už tento rok a budou se v ní testovat technologie vysokorychlostní přepravy, která by v budoucnu mohla propojit větší města ve světě. Americká společnost Hyperloop Transport Technologies chce v Toulouse postavit i druhou delší zkušební trať. Ta by měla měřit přes kilometr, bude na vysokých pylonech a hotová by měla být příští rok.

Toulouse: výborná volba

Americká společnost si vybrala Toulouse, protože je jedním z hlavních evropských center leteckého a kosmického průmyslu.

„Toulouse je pro nás výborná volba, protože je tady hodně lidí, kteří pracují v kosmickém průmyslu. Je to v podstatě hlavní centrum v Evropě. Doufáme proto, že budeme moct využít taková partnerství k dalšímu vývoji technologií,“ potvrzuje výkonný ředitel americké společnosti Hyperloop Transport Technologies Dirk Ahlborn.

Navíc v místě, kde vyrostou pilotní vysokorychlostní tratě - tedy na bývalém vojenské základně v Toulouse - mají svá centra i další společnosti, jako například firmy, které se zabývají vývojem dronů. Podle francouzského serveru 20. minutes by americká společnost v Toulouse měla zaměstnávat několik desítek lidí a v prvních pěti letech chce do projektu investovat v přepočtu asi 800 milionů korun.

Levitující vůz v trubici

Hyperloop je jednoduše řečeno magneticky levitující vůz, který se ve vysoké rychlosti pohybuje v uzavřené, nízkotlaké trubici. S touto myšlenkou přišel zhruba před pěti lety vizionář a zakladatel společností Tesla a Space X Elon Musk.

V současnosti tento projekt rozvíjí hned několik firem. Jednou z nich je společnost Hyperloop One, která loni podnikla první úspěšný test svého vozu v americké Nevadě. Druhou společností je už zmíněná firma Hyperloop Transport Technologies, která přivezla první části své pilotní tratě do Toulouse.

Právě tato firma zpracovávala studii proveditelnosti superrychlostní tratě v Česku - konkrétně v Brně. Společnost má projekty ale i na Slovensku nebo třeba v Abú Zabí.