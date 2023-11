Zakalenou vodu vypustí rychleji než technik. Robota, který to zvládne, testují vědci z brněnského VUT

Vědci z brněnského Vysokého učení si založili vlastní firmu a vyvíjejí robota, který ušetří stovky kubíků vody při proplachování vodovodů. Ty se totiž čas od času zakalí, z kohoutků začne téct rezavá voda a tu je potřeba vypustit. Nový robot pracuje efektivněji a vědci na jeho testování spolupracují i s vodárnami a obcemi. Brno 21:11 5. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roboti Astacus budou ve vodárenské společnosti čistit vodovodní sítě | Foto: Jan Prokopius | Zdroj: VUT Brno | ©

Robota jménem Astacus vyvezli vědci do brněnských Řícmanic na test. Trvá jen půl minuty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak funguje robot Astacus a s čím může pomoci? Poslechněte si reportáž Michala Šafaříka

„Připravujeme se na vypouštění vody z vodovodního potrubí. K tomu se používají standardní vodárenské hydranty,“ popisuje Jan Ručka, zakladatel společnosti Voda Brno a vynálezce robota Astacus.

Ručka otevírá hydrant, jako se to dělá v případech, že se v potrubí zvíří usazeniny. Třeba proto, že hasiči začali rychle čerpat vodu a lidem z kohoutků začala téct voda zkalená.

S takovou situací může právě pomoci Astacus, stroj ve tvaru krabice o rozměrech 40 na 50 centimetrů.

„Je to stroj. Má v sobě mikroelektroniku, počítač. Nejdůležitější částí je sada senzorů. Je tam indukční průtokoměr, tlakoměr, teploměr. A jsou tam připravená místa, kam se dají obsadit ještě další senzory, jestliže se někdy v budoucnu rozhodneme, že to je účelné a přináší to nové benefity,“ plánuje Ručka.

Rychleji a lépe

Běžně postupuje technik tak, že otevře hydrant, začne vodu vypouštět a čeká, dokud zákal neklesne. „Technici jsou opatrní, vodu pouští pomalu,“ vysvětluje Ručka.

Jak spočítat, kolik odpadků lidé vyhodí v příštích letech? Vědci z Brna na to vytvořili aplikaci Číst článek

Obávají se totiž, že by tlak ve vodovodu mohl klesnout natolik, že by se skrze různé praskliny dostaly do potrubí další nečistoty. Robot ale potrubí proplachuje rychleji.

„Tam, kde my na hydrantu strávíme deset minut čistého času, co vytéká voda, tak technik nechá vodu vytékat hodinu dvě. Je to případ od případu, každá situace je jiná, ale obecně platí, že technici nechávají vodu vytékat déle, protože má menší průtok,“ přibližuje Ručka.

A to je problém, protože pomalý průtok nedokáže efektivně zvířit usazeniny ze dna a odplavit je. Astacus naproti tomu pomocí čidel dokáže vypočítat maximální průtok, který ještě v potrubí udrží přetlak.

„My tím strojem zvýšíme rychlost natolik, že se to celé rozmíchá a takto špinavou vodu vypustíme z trubky ven,“ říká Ručka.

Rychlejší průtok paradoxně ušetří vodu. Podle Ručky robot spotřebuje oproti normálnímu postupu vody asi třetinu.

Expert na úpravu vody: Sním, aby Česko bylo jako malý Izrael, což je světový lídr ve výzkumu Číst článek

V Řícmanicích s osmi stovkami obyvatel to dělá rozdíl téměř 200 kubíků vody. A to opakovaně, protože potrubí se přirozeně zanáší a proplachovat je čas od času potřeba.

„A to jednou za dva tři čtyři nebo pět let. V některých obcích je to třeba i několikrát do roka. Po odkalení je voda v potrubí čistá, ale postupně se zase může kal usadit,“ potvrzuje Iva Librová z Vodárenské akciové společnosti, která robota Astaca pomáhá testovat.

Ručkova firma Voda Brno je takzvaný spin-off Vysokého učení technického. Ve spolupráci se školou ve firmě robota dále vyvíjejí. Teď je na řadě hlavně jeho software a internetový server, kam posílá data.

Za rok nebo dva by tak robot mohl pro správce sítě předpovídat, kdy je vhodný čas pro preventivní propláchnutí konkrétního potrubí.