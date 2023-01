Pavlovi poblahopřál i Miloš Zeman. ‚Přeji vám, abyste byl dobrým prezidentem České republiky,‘ řekl

Končící hlava státu Miloš Zeman blahopřál Petru Pavlovi k vítězství v demokratických volbách. Současně mu popřál, aby byl dobrým prezidentem České republiky. Zdravici zveřejnil na twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Zeman před volbou podpořil Pavlova protikandidáta, expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Praha 17:11 28. 1. 2023 (Aktualizováno: 18:21 28. 1. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současný prezident Miloš Zeman odvolil v druhém kole v Lánech | Zdroj: Pražský hrad

„Výsledky mě překvapili, poctivě to přiznávám. Nejsem ten, kdo by říkal, že ví všechno dopředu. Čekal jsem že Petr Pavel vyhraje, ale že vyhraje o 16 procent, to jsem nečekal,“ okomentoval výsledky voleb později v rozhovoru pro rádio Frekvence 1.

Generál Pavel vyhrál prezidentské volby největším rozdílem v jejich historii, expremiéra porazil předběžně o 16,6 procentního bodu.

Pavel: Za úspěch svého prezidentství budu považovat pouze a jen náš společný úspěch Číst článek

Zemana na Hradě vystřídá počátkem března. Prezidentský slib bude skládat 9. března ve Vladislavském sále Pražského hradu. V sobotu to oznámila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

„Já jsem jednou neuspěl v prezidentské volbě v roce 2023, at už z jakýmkoliv příčin, a všichni mě tenkrát odepisovali. Za 10 let jsem se vrátil a dvakrát jsem vyhrál prezidentské volby. Takže neodepisujme nikoho předčasně,“ řekl na Babišovu adresu.

Zeman v pátek uvedl, že zatím neexistuje plán, jak prezidentský úřad svému nástupci předá. Řekl, že je na to dostatek času během února.

Zeman funkci prezidenta zastává od roku 2013, když ve druhém kole porazil Karla Schwarzenberga. O pět let později mu dali voliči přednost před Jiřím Drahošem.