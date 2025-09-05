Na hradě Kašperk bude o víkendu evropský pohár jezevčíků. Prověří lovecké dovednosti 20 psů z osmi zemí
Hrad Kašperk na Klatovsku bude o víkendu patřit jezevčíkům. Vůbec poprvé se tam totiž uskuteční evropský pohár jezevčíků. Začne v půl osmé ráno za zvuku loveckých fanfár a následně prověří lovecké dovednosti dvaceti nejlepších jezevčíků z osmi evropských zemí. „Jsou to prověření psi, většinou zkušení a používaní v praxi, prostě praví pracovní jezevčíci,“ říká pro Český rozhlas Plzeň rozhodčí Michaela Přibáňová
Jak taková soutěž jezevčíků vypadá, jaké disciplíny na soutěžící čekají?
Mezinárodní soutěž prověří jezevčíky opravdu všestranně. Čeká na ně práce pod zemí, práce v lese, na povrchu i ve vodě. To znamená, že budou norovat, budou v lese dohledávat střelenou zvěř, vyhánět zvěř a také budou vytahovat kachnu z vody.
Na hradě Kašperk na Klatovsku se o víkendu poprvé uskuteční evropský pohár jezevčíků
Jak jsme říkali, soutěží dvaceti nejlepších jezevčíků z několika evropských zemí. Kdo soutěžící vybral, jak se do této soutěže kvalifikovali?
Na tuto soutěž se mohou nominovat z každé země vždy dva vůdci se svými psy a dva náhradníci. Kritéria si stanoví každá země, která svoje účastníky vysílá.
Většinou musí mít úspěchy při práci na pobarvených stopách, na dosledech. Musí prokázat, že norují, hlasitost na stopě. Pořadatelská země, jako je Česká republika, potom může doplnit startující pole svými vlastními účastníky, takže za Českou republiku letos bude startovat šest jezevčíků.
Nejsou to tedy žádná ořezávátka, řeknu-li to lidově.
Rozhodně ne. Jsou to prověření psi, většinou zkušení a používaní v praxi, prostě praví pracovní jezevčíci.
‚Všichni jsou si rovni‘
Jezevčíci se liší hlavně srstí, ale i dalšími vlastnostmi. Existují nějaké kategorie, nebo soutěží všichni dohromady?
Co se týče práce, všichni jezevčíci jsou si rovni, i když je jich devět rázů tří různých velikostí a v každém rázu ještě tří různých typů srsti: krátkosrstí, dlouhosrstí a drsnosrstí. I ti nejmenší jezevčíci mají úplně stejné podmínky jako ti standardní. Na naší soutěži letos poběží jeden králičí jezevčík, což je ten nejmenší, má hrudníček v průměru 30 centimetrů a myslím, že to velmi dobře zvládne.
Co doporučit návštěvníkům, kteří se na evropský pohár přijedou podívat?
Pokud si chtějí ráno udělat procházku na hrad, v 7.30 je slavnostní zahájení, které si myslím, že stojí za to vidět. Potom je možné na stanovištích sledovat práci psů při vyhánění, práci psů při poslušnosti, protože správný jezevčík musí jednak samostatně pracovat, ale musí být také poslušný a musí být k ruce vůdci.
Divácky nejzajímavější disciplínou asi bude přinášení kachny z vody, protože vidět toho malinkého jezevčíka, jak plave a táhne kachnu z vody na břeh, je myslím velice hezký pohled.
Potom v neděli už to pro diváky asi nebude tak atraktivní, to už je atraktivní pro vůdce, protože budou provádět práci na stopě, kterou dělají samostatně, tudíž my jako rozhodčí je uvidíme na začátku, kde je vypustíme a další rozhodčí je čeká na konci. Vůdce si s pejskem musí poradit na 600 kroků dlouhé stopě, kde sbírá markanty a musí dojít až na konec, musí si to najít sám.