30. 9. 2011 |Petra Benešová, Marína Dvořáková |Zprávy z domova

Přeplněné autobusy nebo vlaky ve středních Čechách, kterými každé ráno jezdí desítky lidí do práce, by už brzy mohly být minulostí. Zástavky městské hromadné dopravy by částečně nahradila vodní mola s motorovými čluny a přepravní lodě by brázdily každé ráno Labe. Středočeská města navíc chtějí na jedné z nejdelších řek vybudovat hustou turistickou dopravu.