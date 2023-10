Prošel tranzicí a natočil podcast o tom, jak to brali jeho blízcí. ‚Pro mámu to bylo hodně těžké,‘ říká Robin

Robin je mladý muž, ale nebylo to tak vždycky. O své tranzici pro Radio Wave natočil šestidílný podcast Teď jsem Robin, ve kterém mluví se svými nejbližšími o tom, jaké to pro ně bylo sledovat jeho proměnu a hledání. „Pro mámu to bylo těžký,“ uznává Robin. „Nemám právo hodnotit, jestli pro ni bylo těžší nejdřív to, že jsem byla na holky, anebo to, co bylo potom. Ale obojí pro ni muselo být strašné, ani si to nedokážu představit.“ Praha 0:15 29. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„V dětství na mě koukali divně, ne negativně, ale byla jsem podivínka a moji kamarádi byli kluci, dělala jsem klučičí aktivity. Začalo se to lámat po vysoké škole, kdy všichni zažívají první lásky. V tu dobu chodím s Vojtou, ale zjišťuju, že ten vztah mezi námi je jiný,“ říká v úvodu rozhovoru Robin, který o své tranzici natočil 6 epizod v rámci podcastové série pro Radio Wave.

Co Robin považuje za životní zlom? Na jakou epizodu podcastu Teď jsem Robin se nejméně těšil? A proč si musí znovu budovat sebevědomí?

Každé osobě ze svého života věnoval jeden díl, ve kterém si vyměňuje pocity z proměny.

„Samozřejmě se mi začaly honit věci jako ‚Co sousedi? My to všechno musíme říct příbuzenstvu!‘ Měla jsem sama problém říct to svému okolí. Dělám celou dobu ve stejné práci, a ty ženy, se kterými tam pracuju, ty moje děti znají! Tak to bylo pro mě asi nejhorší, to říct v práci. A teď komu?” přiznává v podcastu Robinova maminka.

„Pro mámu to bylo těžký,“ uznává v podcastu Pochlap se Robin. „Nemám právo hodnotit, jestli pro ni bylo těžší nejdřív to, že jsem byla na holky, anebo to, co bylo potom. Ale obojí pro ni muselo být strašné, ani si to nedokážu představit.“

Robin chápe, že rodiče mají přirozeně představy o tom, jaké jejich dítě bude, až dospěje. „Jak přijdou vnoučátka, možná svatba. A teď se jim to postupně nabourává. A zrovna moje máma žije na malém městě, takže to pro ni muselo být vážně těžké,“ upozorňuje Robin na fakt, že takzvaným coming outem neprochází jen LGBTQ+ lidé, ale i jejich blízcí.

Naopak tatínek se podcastu Teď jsem Robin zúčastnit nechtěl. „Myslím, že ho tehdy moje proměna šokovala. Ale když už se proces tranzice spustil, tak to vlastně přijal velmi dobře, alespoň to tak na mě působí. Teď mi přijde, že vztah s tátou máme čím dál tím lepší. Je vidět, že se hodně snaží,“ má Robin radost.

Pro podcast vyzpovídal Robin i svou sestru, kamarádku, bývalou přítelkyni i prvního přítele.

„Teď jsem v období, kdy zjišťuju, co ve mně zbylo z toho člověka, kým jsem byl. Sebevědomí, které jsem si dobře vybudoval, musím skládat od začátku. V sérii jsem se ale nechtěl rýpat v sobě, zajímal mě pohled těch druhých,“ říká Robin

Nejvíc ho nakoplo, když ho bývalá přítelkyně začala oslovovat v mužském rodě. „Postupně jsem to, že se cítím jako kluk, řekl víc a víc lidem. Samozřejmě než si na to zvykli, byla tam spousta přeřeků, ale to je pochopitelné, znají mě dlouho,“ uznává Robin a dodává:

„Jako muži mi teď nic nechybí.“

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.