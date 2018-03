23. 2. 2016 | ČRo, Vojtěch Koval |Zprávy z domova

Muži v Česku jsou zapleteni do korupce násobně více než ženy. Uvádí to studie Transparency International (TI), jejíž pracovníci zkoumali soudní rozhodnutí z let 2011 až 2014. Organizace si však všímá i toho, že muži měli oproti ženám ke korupci „vhodnější“ podmínky. Převažují totiž ve vedoucích pozicích.