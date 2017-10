Zázraky medicíny: pacientky s rakovinou levého prsu mají větší šanci přežít, musí ale správně dýchat

S doktorem Vítem Ulrychem jsme v kontrolovně jedné z místních ozařoven. Společně s techničkou právě připravují pacientku na ozařování, pomocí rentgenových snímků si ji na ozařovacím stole nastavují do správné polohy. Na obrazovkách před námi vidíme snímky hrudníku pacientky a také křivku, která znázorňuje zřejmě klíčovou věc - a to, jak pacientka dýchá.

„Tady je znázorněn i ozařovací objem, prs s hrudní stěnou vlevo,“ vysvětluje Radiožurnálu Ulrych. A teď už vidíme graf s dechovou křivkou pacientky, ozařuje se totiž pouze v nádechu.

Při ozařování kolem pacientky postupně rotuje hlavice ozařovacího stroje poháněného lineárním urychlovačem. Speciální kamera pak vyhodnocuje pohyb hrudníku pacientky a podle hloubky nádechu spouští ozařování. V zorném poli má pacientka malou obrazovku, kde i ona sama může pozorovat svoji dechovou křivku.

„Pacientku ozařujeme pouze v nádechu, to znamená, že hrudní stěna, která je cílem ozáření, se vzdálí od srdce. V tomto případě snižujeme riziko pozdějších následků, které by mohly případně po léčbě vzniknout," říká přednosta centra docent Jaroslav Vaňásek.

Na křivce je vidět, jak pacientka v nádechu zadrží dech, aby měla stále stejnou polohu. „V tom nádechu je to někdy poměrně náročné. Jsou také pacientky, které to nezvládnou – tak zhruba jedna, dvě z deseti,“ popisuje Ulrych.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zázraky medicíny: Lékaři v pardubickém onkologickém centru díky nové metodě můžou pacientky ozařovat bez hrozby poškožení srdce. Natáčel Vojtěch Koval

Správné dýchání si musela natrénovat i šedesátiletá paní Radoslava. „Já dýchám do břicha, místo do hrudníku. Takže jsem dostala nejdřív trochu kapky, že dýchám špatně. Musíte nadechnout do hrudníku. Tak jsem trochu trénovala,“ říká.

Nádor v levém prsu jí našel lékař na preventivní prohlídce. Zhruba do měsíce pak šla na operaci, nádor jí odstranili a na pardubické klinice jí pak ozařováním odstranili zbytky postižených tkání. Právě brzké odhalení nádoru je jedním z hlavních důvodů, proč počet úmrtí na tento druh rakoviny klesá.

„Funguje screeningový program, nádory jsou odhaleny v menších ložiscích, v nižších stádiích. Tím pádem je lepší úspěšnost léčby," shrnuje Ulrych.

Ženy nad 45 let mají díky programu nárok na preventivní vyšetření a pojišťovny dokonce podle Ulrycha začaly na vyšetření cíleně zvát ženy, kterých se to týká. Přesto každý rok zemře až dva tisíce pacientek, u kterých lékaři chorobu včas neodhalili.