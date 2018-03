zdravotnictví

Praha| 23. 2. |Jan Bumba, Michael Erhart |Zprávy z domova |Video

„Nevíme, jestli tam ti lékaři skutečně půjdou, ale je to zajímavý sociální experiment. Kdyby to vyšlo, bylo by to dobře,“ říká prezident České stomatologické komory Roman Šmucler o plánech vlády.