Až dosud se nevědělo, jaká svědectví a důkazy ve finále založili policisté do spisu Čapí hnízdo.

Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch odtajnil dokument, který důkazní základnu shrnoval, jen z poloviny.

Server iROZHLAS.cz nyní získal kompletní - nezačerněné - znění listiny. Dva měsíce po zastavení vyšetřování přinášíme přehled zatím nezveřejněných důkazů a indicií, s nimiž vyšetřovatelé pracovali.

Policisté se například důkladně věnovali tomu, kdo a jak nakládal s akciemi farmy Čapí hnízdo. Zrekonstruovali i cestu Andreje Babiše mladšího do USA.

Praha 21. listopadu 2019

Bylo to klíčový dokument, ve kterém státní zástupce Jaroslav Šaroch shrnul, proč politicky citlivá kauza Čapí hnízdo po téměř čtyřech letech vyšetřování nedojde až před soud. Když ale rozhodnutí o zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO), jeho rodiny i někdejších spolupracovníků pražští žalobci letos v září zveřejnili, většinu dokumentu začernili. Z celkových 90 stran tak zůstalo skryto hned 55 stránek. Stopka je přitom pravomocná. Jediný, kdo do případu může ještě zasáhnout, je nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Lhůtu má do Vánoc. Americká stopa Na straně 22 začíná začerněná pasáž, která se táhne dalších deset stran. Pod černí je skryta mimo jiné informace o sporném převodu akcií firmy ZZN Agro Pelhřimov, která se posléze přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo, do rukou Babišových blízkých. Vyšetřovatelé totiž měli za to, že se nemohl odehrát tak, jak stálo v oficiálních dokumentech. Podle kupní smlouvy dvacítku cenných papírů Monika Babišová společně s dětmi premiéra z prvního manželství Adrianou Bobekovou a Andrejem Babišem mladším získala na Silvestra roku 2007. Jenže Babiš mladší byl v té době v zahraničí, konkrétně ve Spojených státech, jak policisté dovozují z bankovních výpisů. „Veškeré transakce uskutečněné kartou s konečným čtyřčíslím 9191 uvedené v období od 28. 12. 2007 do 8. 2. 2008 byly uskutečněny na různých místech v USA,“ píše se v usnesení o zastavení stíhání aktérů kauzy Čapí hnízdo.

Pasáž na straně 25, ve které se píše o americké stopě | Zdroj: Usnesení o zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo

Policisté proto pochybovali, že Babiš mladší v daný den kupní smlouvu v Praze skutečně podepsal a akcie převzal. Kontrakt podle nich mohl být antedatován. „Na základě toho lze tvrdit, že společnost ZZN byla minimálně částečným akcionářem společnosti Agro ještě na počátku roku 2008,“ stojí dále v dokumentu. Pro připomenutí: detektivové byli přesvědčeni, že k převodu akcií došlo jen naoko, aby se farma mohla zařadit do kategorie malých a středních firem a dosáhla tak na evropskou dotaci. Bývalí manažeři Čapího hnízda Josef Nenadál a Jana Mayerová o ni požádali na konci února roku 2008. Babiš mladší žije dlouhodobě ve Švýcarsku a policistům se ho dosud nepodařilo prostřednictvím právní pomoci tamních úřadů vyslechnout, jak státní zástupce přiznává i ve svém rozhodnutí. To potvrdil i jeho obhájce Petr Topinka. „Pokud bude vypovídat, tak se k tomu jistě vyjádří,“ řekl nyní pro iROZHLAS.cz. Premiérova syna ale před rokem vypátrali reportéři serveru Seznam Zprávy. Vylíčil jim, že musel kvůli dotační aféře odjet na Ruskem anektovaný poloostrov Krym. „Můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda,“ popsal reportérům. Případ premiérova syna policisté letos v dubnu vydělili, dosud tak v kauze Čapí hnízdo čelí obvinění z dotačního podvodu. Městské státní zastupitelství v Praze nyní posuzuje návrh na zastavení jeho stíhání. Jak už řekl dříve Šaroch pro iROZHLAS.cz, žádosti pravděpodobně vyhoví. Záhada akcie č. 006 O akcionářské struktuře Farmy Čapí hnízdo měli policisté i další pochybnosti. Šaroch ve svém usnesení uvádí třeba situaci z ledna 2010, kdy advokáti Gabriela Knapová, Václav Knotek a Alexej Bílek za skutečné majitele předložili na valné hromadě hned dvakrát akcii č. 006. Tu měl tehdy vlastnit bratr Moniky Babišové Martin Herodes, který ji získal od Babiše mladšího. Pro vysvětlení: s přejmenováním podniku ZZN Agro Pelhřimov na Farmu Čapí hnízdo se změnili i někteří vlastníci. Monika Babišová, která držela i podíl svých dvou nezletilých dětí, desítku cenných papírů převedla po deseti týdnech právě na Herodese. „Důvodem bylo, že obviněná Babišová se nechtěla aktivně podílet na chodu a správě společnosti. On měl naopak o jeho realizaci zájem,“ shrnuje výslech Herodese státní zástupce. Stal se tak novým majitelem akcií č. 011 až 020. Aby každý člen rodiny držel ve farmě stejný podíl (tedy čtyři kusy), po jedné akcii v hodnotě 119 300 korun na Herodese převedla také Bobeková s Babišem mladším. Původně měli premiérovi příbuzní za akcie zaplatit celkem přes dva miliony korun, částku však ze svého účtu nakonec uhradil sám Babiš. Zaplatil je prý jako dar svým dětem a nastávající manželce, jak později přiznal. Když posléze podíl ve farmě odkupoval od své sestry Herodes, peníze po něm nechtěla. „K tomu obviněný Herodes uvedl, že podle vyjádření obviněné Babišové se o to starat nemusel, neboť to bylo v rámci rodiny,“ uvádí se v rozhodnutí.

Monika Babišová se svým bratrem Martinem Herodesem, který se staral o propagaci farmy Čapí hnízdo | Zdroj: Instagram Moniky Babišové

Jak ke zmatku kolem akcie č. 006 došlo, se Herodes podle Šarocha pokusil vysvětlit následovně: „Překvapilo ho, že v prezenčních listinách došlo ke změně čísel akcií u jednotlivých zástupců akcionářů oproti tomu, jak je nabyl. Toho si dříve nikdy nevšiml. Netuší, jak k této záměně došlo. Asi byly akcie promíchány při některém předávání pro účely valných hromad. Konkrétní čísla si nekontroloval ani při jejich předávání pro účely valných hromad ani při jejich vrácení pro skončení valných hromad. Určující vždy byl jejich celkový počet, tj. 12 kusů jednotlivých akcií. To jediné si kontroloval.“ Záměnu neosvětlila ani Monika Babišová, která odmítla vypovídat. Uvedla pouze, že „nechápe, proč je protiprávní, že byla krátce na počátku roku 2008 vlastníkem akcií společnosti Farma Čapí hnízdo, navíc v době, kdy se o žádnou dotaci nežádalo“. Stejně tak odmítl vypovídat premiér Andrej Babiš. Vyšetřovatelům pouze řekl, že se žádného trestného činu nedopustil. To ostatně opakoval v průběhu celé kauzy. „V případě Čapího hnízda, jak konstatovali státní zástupci, se žádný trestný čin nestal. Česká republika má nezávislou justici a státní zástupci kauzu dlouho posuzovali a na základě znalosti všech skutečností rozhodli.“ Andrej Babiš (ANO), září 2019 Detektivové u duplicitní akcie nakonec připustili, že mohlo jít o chybu v zápisu. Ke znepřehlednění vlastnické struktury ovšem podle nich přispělo i to, že chybí seznamy tehdejších akcionářů či plná moc pro advokáty. Podle odborníka na obchodní právo Milana Vašíčka jde přitom o závažný nedostatek. „Není tak prokázáno právo advokáta jménem akcionáře jednat. Je pak otázkou, jestli rozhodnutí, která nejsou doložena plnou mocí, jsou platnými úkony,“ popsal. Nebylo tak ani možné identifikovat, koho z vlastníků vlastně zastupovali. „Případně zda a kdy došlo k dalším převodům akcií, a tedy kdo byli skuteční akcionáři společnosti Farmy Čapí hnízdo v jednotlivých obdobích,“ píše se v rozhodnutí. Přesto všechno však pražský žalobce Jaroslav Šaroch – a jeho názor později posvětil i jeho nadřízený Martin Erazím – přistoupil na to, že Farmu Čapí hnízdo v době žádosti o evropskou dotaci vlastnila Bobeková, Babiš mladší a Herodes, jelikož se nepodařilo prokázat opak. „Tuto akcionářskou strukturu je proto třeba akceptovat, byť obviněný Herodes vypověděl, že všech 12 kusů akcií vlastnil formálně. Fakticky je ‚držel‘ pro obviněnou Babišovou a nezletilé děti obviněného Ing. Babiše,“ shrnul Šaroch. Nebývale otevřená výpověď Policisté během vyšetřování mluvili s řadou svědků od manažerů farmy přes úředníky až po odborníky, kteří se na budování areálu podíleli. Mezi nimi byla i vyhlášená expertka Tereza Svěráková. Žena přezdívaná královna české reklamy se s Babišem seznámila v roce 2013, vytipoval si ji jako tuzemskou odbornici na marketing. Osobně Svěrákové zavolal a vybídl ji ke spolupráci. Že půjde o farmu Čapí hnízdo, se Svěráková dozvěděla až na osobní schůzce, kdy ji provedl celým areálem. „Zdůrazňoval, že projekt je jeho ‚dítě‘ a jde o projekt, ke kterému má největší vztah,“ parafrázuje státní zástupce její slova. Čapí hnízdo Babiš znal podle Svěrákové do detailů – mluvil o historii koní i o tom, kde je nakupoval. Cesty premiéra mezi jejich chovatele popsal v minulosti už Radiožurnál. Babiš ale zmiňoval i další podrobnosti. „Edukační centrum mělo sloužit pro školy a vzdělávat v oblasti přírody a její ochrany. Byla to separátní budova v rámci komplexu s malou zoo,“ pokračuje. Expertce podle dokumentu ukazoval také centrální vilu středočeské usedlosti, o které mluvil jako o svém soukromém sídle.

Podle jednoho ze svědků se Monika Babišová chodila na farmu Čapí hnízdo dívat s dětmi na zvířata, Andrej Babiš pak docházel na kontrolní dny | Autor: Michaela Danelová, zdroj: Český rozhlas

Svěráková měla nicméně v té době na starosti globální kampaň pro jednu automobilku a zakázka pro Čapí hnízdo se jí zdála malá. Babišovi proto doporučila menší kreativní studio, zavázala se však na projekt dohlížet. Zadání znělo jasně: Babiš chtěl udělat z areálu exkluzivní adresu pro firemní teambuildingy a konference. „Schvalování veškerých prací, které se udělaly, však bylo zdlouhavé, protože se vše posílalo panu Šlingrovi (bývalý manažer Farmy Čapí hnízdo František Šlingr – pozn. red.), který to přeposílal obviněnému Ing. Babišovi. Až potom, co to on odsouhlasil, byl schvalovací proces uzavřen,“ uvedl dále. Do propagace objektu se podle Svěrákové zapojovala i Monika Babišová. „Veškeré výstupy viděla. Byla i u focení interiérů a exteriérů. Schvalování prezentací probíhalo v Sokolovně Průhonice, kde byla přítomna i obviněná Babišová,“ pokračuje žalobce. Několikrát se Svěráková podle svých slov potkala také s Herodesem. Nebylo jí ale jasné, co má vlastně na starosti. „Měli s ním částečně jednat, ale bylo jim řečeno, že stejně všechno podléhá posvěcení obviněného Ing. Babiše. Bez jeho souhlasu se nemohlo schválit nic,“ napsal Šaroch. Že by Babiš zasahoval do provozu areálu, Herodes během vyšetřování ale popřel. „Připadá mu nesmyslné, aby si společnost Farma Čapí hnízdo jakékoli představy a náměty Svěrákové nebo společnosti xxxx xxxx nechávala schvalovat od obviněného Ing. Babiše,“ přepsal jeho výpověď Šaroch.

Parafráze z výslechu bratra Moniky Babišové Martina Herodese na straně 50 | Zdroj: Usnesení o zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo

Babiš v minulosti opakovaně tvrdil, že se ve vedení Farmy Čapí hnízdo nijak neangažoval. „Jde o naprosto nepravdivé a nehorázné tvrzení policie. Žádné osoby jsem ve vztahu k jakékoliv trestné činnosti, natož v souvislosti s Čapím hnízdem, nikdy nenaváděl, neorganizoval ani neřídil,“ prohlásil třeba před dvěma lety. Nyní na aktuální dotazy zaslané v SMS zprávě nereagoval, stejně tak se k tomu do uzávěrky textu nevyjádřil ani jeho obhájce Michael Bartončík. Svěráková dnes říká, že u výslechu jen shrnula fakta, nechtěla nikomu stranit. „Udělala jsem to, co je z mého pohledu naprosto přirozené a co je občanská povinnost, podala jsem svědectví. Rozhodně jsem to nevnímala jako svědectví ve prospěch, nebo neprospěch někoho. Prostě jsem shrnula fakta tak, jak jsem si je pamatovala,“ popsala pro iROZHLAS.cz. K otázce, jestli ji zastavení kauzy překvapilo, se už nechtěla vyjádřit. „Nechci to nijak hodnotit, ani mi to nepřísluší. Beru to tak, že teď to je věc státních orgánů,“ dodala. „Zavádějící“ bankéři Detektivové si také hodně slibovali od výpovědí pracovníků britské banky HSBC, která Čapímu hnízdu nejdříve půjčila 350 a 25 milionů korun a později ještě 80 milionů na vybavení. Policie měla bankovní dokumenty, což byl jeden z důležitých důkazních pilířů v původním obvinění. Interní komunikace zaměstnanců pražské pobočky totiž naznačovala propojenost farmy s holdingem Agrofert. Pokud by se tyto informace potvrdily, šlo by zřejmě o klíčový důkaz, že nešlo o malý a střední podnik s nárokem na evropskou dotaci. V poznámkách bankovního domu bylo podle Šarocha uvedeno, že skutečným vlastníkem Farmy Čapí hnízdo je právě Andrej Babiš. „V materiálech je rovněž zjednodušený organigram z prosince 2009, v němž je zobrazen obviněný Ing. Babiš jako 100 procentní vlastník společnosti Farma Čapí hnízdo. Stejné schéma je pak z července 2010,“ stojí v usnesení.

Ukázka interní komunikace bankéřů HSBC, kteří ve svých výpovědích znevěrohodnili pravdivost bankovních dokumentů | Zdroj: Usnesení o zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo

Farma Čapí hnízdo platila za pronájem pozemků a budov Imobě měsíčně celkem 142 tisíc | Autor: Michaela Danelová, zdroj: Český rozhlas