Banka si navíc podle vyšetřovatelů nechala zpracovat znalecký posudek, který linku Farma Čapí hnízdo – Agrofert potvrdil. Jeho výstup zní, že bez zemědělského gigantu by areál nepřežil: „Uvedl, že pokud by zařízení bylo odkázáno pouze na běžný komerční provoz, bylo by velmi problematické zajistit plnění projektovaných parametrů, a to i s ohledem na konkurenci v blízkém okolí.“

„Je to politický boj, nic jiného. Je to poslední zoufalý pokus zkorumpovaného systému mě zlikvidovat a dlouhodobě plánovanou akcí mě kriminalizovat a zabránit mi kandidovat ve volbách v říjnu 2017.“

K veřejnosti se dosud dostaly jen útržky, spekulace a informace opřené o nejmenované zdroje. Je to přitom už rok, co policie podruhé požádala Poslaneckou sněmovnu o vydání poslance Andreje Babiše.

Server iROZHLAS.cz Českou znaleckou kontaktoval, o posudku v případu Čapí hnízdo se zástupce společnosti odmítl bavit s odkazem na povinnost mlčenlivosti.

Obhajoba ve svých stížnostech na její posudek zaútočila a přinesla vlastní. Dramatické rozdíly mezi žádostí a konečnými čísly vysvětluje tak, že policejní posudek nerozlišuje mezi „užším“ projektem Čapího hnízda, jehož se dotace týká, a „širším“ projektem, do něhož spadají i objekty, jichž se dotace netýkala.

15. srpna 2017 „Jde o naprosto nepravdivé a nehorázné tvrzení policie. Žádné osoby jsem ve vztahu k jakékoliv trestné činnosti, natož v souvislosti s Čapím hnízdem, nikdy nenaváděl, neorganizoval ani neřídil.“ Andrej Babiš (ANO)

Právě odlišné posudky jsou jedním z důvodů, proč se uzavření vyšetřování odkládá až na konec letošního roku. Státní zástupce Jaroslav Šaroch policii zadal, aby se „její“ znalec vyjádřil k posudku obhajoby. „Za daného stavu bude nezbytné, aby se policejním orgánem přibraný znalec vyjádřil nejen ke svému znaleckému posudku, ale rovněž k oponentnímu předloženému obhajobou,“ píše ve svém usnesení.

Detektivové se podle něj také musí vypořádat s argumentem „užšího“ a „širšího“ projektu. Z usnesení státního zástupce lze ale dovodit, že v tomto bodě obhajoba nemá příliš velkou šanci na úspěch. Podle Šarocha se totiž téměř neliší. „Odlišnost projektů je dána pouze tím, že část areálu byla označena jako dotační projekt a finanční prostředky z poskytnuté dotace kryly část nákladů, které žadatel označil jako výdaje související s dotačním projektem,“ uvádí.

Svědci viděli Babiše na stavbě

Od února 2008 neměl Agrofert ani Babiš s Farmou Čapí hnízdo nic společného. Alespoň oficiálně. Za firmou, jak po velkém tlaku dnešní premiér přiznal, stáli jeho blízcí. Kriminalistům se však podařilo shromáždit několik svědectví, která tuto verzi zpochybňují. Babiš se podle nich objevoval na stavbě Čapího hnízda i po únoru 2008.

Potvrzuje to například výše zmíněná zpráva banky HSBC, která podle obvinění uvádí následující: „Banka rovněž uvádí, že v říjnu 2009 přišel na stavbu její zaměstnanec společně s Andrejem Babišem.“ To pak u výslechu potvrdil i znalec banky L. Š., který podle svých slov viděl na staveništi Čapího hnízda Babiše „asi dvakrát“.

Na policii vypovídal i V. V., projektový manažer stavební společnosti, která komplex Čapí hnízdo stavěla. Babiš se podle něj na staveništi opakovaně objevoval. „Několikrát se s dcerou účastnil kontrolních dnů, mimo kontrolní dny v areálu také několikrát byli,“ konstatoval muž podle obvinění.

21. listopadu 2017 „Rychlost, s jakou po mně jdou, opět jenom dokazuje, jak ohromný strach má korupční systém. Jak moc se mě ten starý systém bojí a jak urputně se mě snaží dostat.“ Andrej Babiš (ANO)

Babišovy návštěvy na kontrolních dnech stavby policii potvrdil také J. M., který měl dohlížet na inženýrské činnosti. „Vyjadřoval se (Babiš) tam k postupům, a hlavně k nedostatkům, například k vícepracím. Sdělil, že Babiš na kontrolních dnech, kterých se účastnil, vystupoval za investora.“

Babišovo angažmá během stavby Čapího hnízda u výslechu potvrdil také ekolog P. K., který měl v areálu za úkol zrekonstruovat hnízdiště čápa a později tam dostal na starost provoz ekocentra. „Uvedl, že s Babišem se setkal v areálu několikrát, několikrát spolu jednali, jednou i v Průhonicích. To bylo již v průběhu výstavby. Předmětem jednání byl hlavně provoz ekocentra,“ předkládá obvinění mužovu výpověď.

Jak policisté sami píšou, považují tato svědectví za klíčová. „Dle názoru policejního orgánu je účast Babiše na této trestné činnosti jednoznačně prokázána na základě zajištěných písemných materiálů i výpovědí jednotlivých osob,“ uvádějí v obvinění.

E-maily a doména placená Agrofertem

Vedle návštěv staveniště spojují Babiše s Farmou Čapí hnízdo také e-maily. V roce 2013 podle obvinění začal areál řešit reklamu a svoji vizuální prezentaci. Policie má k dispozici zprávu společnosti, která pro něj tyto služby zajišťovala. Vyplývá z ní, že úvodních jednání se účastnil Babiš, jeho tehdejší partnerka Monika Herodesová (dnes Babišová) a její bratr Martin Herodes.

Doména capihnizdo.cz registrovná na holding Agrofert | Foto: Printscreen

„Byla zajištěna e-mailová korespondence, ze které vyplývá, že Babiš se při jednáních osobně angažoval a měl rozhodující slovo při vyjednávání o podmínkách této zakázky jménem společnosti Farma Čapí hnízdo. To v době, o které tvrdí, že společnost Farma Čapí hnízdo nevlastnil a ani neovládal, a rovněž tak ani žádná ze společností holdingu Agrofert,“ konstatuje se v obvinění.

Detektivové dohledali také spojení webové domény capihnizdo.cz s koncernem Agrofert: „Bylo zjištěno, že objednatelem a držitelem této domény je společnost Agrofert, a to již od 27. prosince 2007. Společnost Agrofert pravidelně hradila provoz této domény, přičemž služby jsou uhrazeny až do 26. prosince 2017.“

Babiš zaplatil akcie blízkým

Skupina vedená Babišem podle policie zastřela vlastnickou strukturu kolem Čapího hnízda následovně: krátce před podáním žádosti o dotaci vyčlenila z holdingu Agrofert firmu ZZN Agro Pelhřimov. Dvacet akcií na majitele v hodnotě 2,38 milionu korun poslední den roku 2007 skrytě získali Babišova dcera Adriana Bobeková a jeho syn Andrej, zbylých deset pak Babišova partnerka Monika.

13. března 2016 „Jsem strašně rád, že můžu takto mluvit na lidi a konečně říci, o čem to je. Já chci prohlásit, že jako Andrej Babiš jsem nikdy nevlastnil, ani neměl podíl v Čapím hnízdě. Přišel tam investor, který si nepřál být jmenován, a bylo to akceptováno.“ Andrej Babiš (ANO)

Jak ale dokládá výpis z účtu, akcie 17. září 2008 zaplatil Babiš starší. Policie upozorňuje, že tím porušil smlouvu, podle níž platba za akcie měla proběhnout půl roku od jejího podepsání, tedy do konce června 2008. Podle detektivů se tak nestalo náhodou, Babiš taktizoval: „Kupní cena byla zaplacena opožděně z důvodu vyčkávání na výsledek schvalovacího procesu dotace. Pokud by nebyla schválena, investice do společnosti Farma Čapí hnízdo by byla zcela zbytečná.“ Dotaci firma získala v létě 2008.

Babiš při podání vysvětlení na policii o platbě za akcie mluvil. Zaplatil je prý jako dar svým dětem a nastávající manželce.

Manažerka za Agrofert na dotačním semináři

Kriminalisté propojení Agrofert – Farma Čapí hnízdo dovozují také z angažmá tehdejší manažerky pracující pro Agrofert a donedávna náměstkyně jihlavského primátora za ANO Jany Mayerové. Policie ji považuje za hlavní pachatelku dotačního podvodu, protože údajně zfalšovanou žádost o dotaci podepsala.

Náměstkyně jihlavského primátora Jana Mayerová z hnutí ANO je přesvědčena o tom, že její obvinění v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo je účelové | Foto: Petr Lemberk / MAFRA / Fotobanka Profimedia

Podle zjištění kriminalistů se Mayerová za Agrofert přihlásila na dotační seminář. „Je evidentní, že již od druhé poloviny roku 2007 se zabývala předmětnou dotací s podmínkami pro její poskytnutí. O tom svědčí minimálně její přihlášení na seminář pořádaný úřadem, kam se přihlásila nebo byla přihlášena společností Agrofert,“ konstatuje usnesení státního zastupitelství.

Mayerová ve stížnosti proti policejnímu obvinění argumentovala, že se nakonec semináře nezúčastnila, což doložila absencí podpisu na prezenční listině. I tak to ale podle státního zástupce svědčí o tom, že pro Agrofert informace o dotaci zjišťovala. Její podpis se navíc objevil na prezenční listině jiného dotačního workshopu konaného v lednu 2008, který se týkal programu, z něhož nakonec Farma Čapí hnízdo inkasovala dotaci 50 milionů korun.

Kriminalisté z toho dovozují, že sama manažerka věděla, že za Farmou Čapí hnízdo stojí Agrofert. A když tak podávala žádost o dotaci pro malý a střední podnik, vědomě se dopustila podvodu.

23. března 2016 „Jsem přesvědčený, že vlastnictví společnosti Farma Čapí hnízdo nemělo žádný dopad na získání dotace. (…) Proč jsem nechtěl říci jména akcionářů? No, protože jsem nechtěl ohrozit moje děti. Svojí rodinu, to je to nejcennější, co mám. Proto jsem se ne vždy vyjadřoval správně. Nemohl jsem říct pravdu, toto přece musí každý rodič pochopit!“ Andrej Babiš (ANO)

Mayerová tvrdí, že si na tento seminář nepamatuje. „Pracovala jsem na různých projektech i mimo Agrofert v rámci společnosti, která mne zaměstnávala, a navštěvovala řadu seminářů týkajících se dotací. Na tento si ale fakt nevzpomínám,“ napsala minulý týden serveru iROZHLAS.cz.

V žádosti o dotaci podle svých slov neuváděla nepravdivé údaje. „Je to nesmysl, což potvrdilo i mnoho jiných lidí, kteří se v oblasti dotací reálně pohybují, a policie tyto informace již má,“ uvedla Mayerová.

Obvinění z dotačního podvodu odmítá: „Jelikož jsem nic špatného neudělala, tak nemůžu být pachatelka. Věřím, že policie, respektive státní zástupce to v dohledné době na základě informací, které mají k dispozici ze všech možných zdrojů, sami takhle vyhodnotí.“

Dotace řešil pracovník Agrofertu

Farmu Čapí hnízdo s Agrofertem a Babišem spojují i materiály Státního zemědělského intervenčního fondu, které si policisté během vyšetřování vyžádali. Ukazují, že Farma Čapí hnízdo získala milionové zemědělské dotace. „Celkem bylo na dotacích v průběhu let 2009 až 2013 vyplaceno více než 2 miliony korun. Kontaktní osobou pro účely žádostí o dotaci byl pracovník Agrofertu,“ načrtává policejní obvinění další propojení.

Server iROZHLAS.cz si od platební agentury vyžádal přehled všech dotací pro Farmu Čapí hnízdo. Společnost podle něj v letech 2009 až 2013 dostala přesně 2,019 milionu korun. „Je nutné ale také zohlednit ,vratky‘ v roce 2013, které byly ve výši 66 tisíc korun,“ upozornila mluvčí fondu Vladimíra Nováková.

Agrofert, a.s. | Foto: Michaela Danelová / Český rozhlas

Angažmá firmy z holdingu Agrofert

Klíčovou roli v případu hraje společnost Imoba, která spravuje majetek holdingu Agrofert. Farma Čapí hnízdo pod ni nakonec v roce 2014 přešla a zanikla. Imoba se však, jak popisují detektivové, do dění kolem Čapího hnízda zapojovala mnohem dříve.

A to i v době, kdy oficiálně s Farmou Čapí hnízdo neměla co do činění. Imoba původně měla pro Babiše postavit rodinnou farmu, když ale projekt nabobtnal, ze stavební části se stáhla. Podle obvinění pouze na oko.

Farma Čapí hnízdo díky Imobě získala podle policie peníze na stavbu areálu. Na katastrálním úřadu kriminalisté zjistili, že společnost Imoba pod vedením Babiše získala zchátralé budovy na místě, kde se dnes farma nachází, a v letech 2007 až 2009 skupovala pozemky kolem.

„Tyto nemovitosti poskytla jako zástavu za úvěry ve výši 375 milionů korun čerpané společností Farma Čapí hnízdo poskytnuté společností HSBC Bank, kdy obě úvěrové smlouvy byly podepsány kvůli financování výstavby Čapího hnízda,“ píšou policisté v obvinění.

Jak se server iROZHLAS.cz přesvědčil v katastru nemovitostí, pozemky v okolí Čapího hnízda vlastní společnost Imoba. | Foto: Prinstscreen

Imoba se však také podle zjištění detektivů zapojovala do jednání s úřady. Dělo se tak v době, kdy se stavbou Čapího hnízda neměli oficiálně Babiš, koncern Agrofert ani jeho firmy co do činění.

„6. února 2008 Imoba podala žádost o stavební povolení, tedy už v době, kdy formálně existovala společnost Farma Čapí hnízdo. 25. března 2008 žádost doplnila,“ popisuje obvinění. A stejně tak zmiňuje informaci o jednání s obecním úřadem ve Voticích, pod něhož areál stavby spadá.

Imoba tam 1. prosince 2008 ohlásila odstranění stodoly. „Bylo to již v době, kdy výstavbu areálu oficiálně realizovala společnost Farma Čapí hnízdo, která měla objekt původně rekonstruovat,“ uvádějí vyšetřovatelé.

30. srpna 2017 „To, že vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, zahájené na základě anonymního trestného oznámení, jak jinak, dospěje až k okamžiku mého trestního stíhání jsem očekával od toho momentu, kdy jsem zjistil, že trestní řízení bylo přiděleno kontroverznímu vyšetřovateli Nevtípilovi, který se podílel na účelové kriminalizaci podnikatele Sitty a dalších osob.“ Andrej Babiš (ANO)

V neposlední řadě obvinění pracuje s informací, že projekční kancelář Imobě posílala faktury za práci na Čapím hnízdě až do 16. listopadu 2008: „Společnost tehdy vystavila fakturu na společnost Imoba za výkon autorského dozoru při stavby farmy v Semtíně. Tedy v době, kdy již společnost Farma Čapí hnízdo formálně existovala a realizovala výstavbu areálu.“

Imobě projekční kancelář vystavovala i další faktury v letech 2011 až 2013. Policejní usnesení v kauze Čapí hnízdo se zmiňuje také o výslechu jejího šéfa, který popisoval přípravu rekonstrukce i její průběh. Popsal, že Babiše přesvědčil, aby přestavbu zchátralého statku pojal velkolepěji, než původně zamýšlel.

„Babiš mu vysvětloval svůj záměr, že by uvedenou nemovitost měl v podstatě jako svoji chalupu. Říkal mu, že by si to představoval jako malou rodinnou farmičku,“ popisoval u výslechu, jak probíhala prohlídka starého statku v Semtíně, který si chtěl miliardář přestavět. Architekt mu podle svých slov nakonec nabídl koncept rekreačního a školicího střediska, s čímž Babiš souhlasil. Což podle policistů opět dokladuje, jak důležitou roli Andrej Babiš v příběhu Čapí hnízdo sehrál.

Podíl ve firmě z koncernu Agrofert

Policisté podle obvinění odkryli také propojení Babiše s Farmou Čapí hnízdo, a to přes zemědělskou společnost DZV Nova. Majoritní podíl v ní vlastnila v roce 2008 akciová společnost ZZN Pelhřimov. Od ní část podílu odkoupila Farma Čapí hnízdo, díky čemuž se podle obchodního rejstříku v listopadu 2008 stala členem vedení DZV Nova (jak lze dohledat v úplném výpisu rejstříku, členství zaniklo v květnu 2010).

Podle obchodního rejstříku vstoupila Farma Čapí hnízdo do vedení společnosti DZV Nova v listopadu 2008 | Foto: Prinstcreen

A právě tento podíl musel, jak se domnívá policie, odsouhlasit Agrofert.

„Je zjevné, že Babiš musel o tomto kroku vědět, popřípadě udělit přímo osobně souhlas s tímto převodem. Společnost Farma Čapí hnízdo tak získala část základního kapitálu ve společnosti patřící do holdingové struktury společnosti Agrofert Holding,“ uvádí policisté jako další doklad, že farma se z holdingu Agrofert vyčlenila účelově.

Zkreslená žádost o dotaci

Policejní obvinění upozorňuje na zkreslené či zamlčené údaje v žádosti o dotaci. Údajně aby vyhověly kritériím požadovaným dotačním úřadem.

„V projektu bylo uvedeno, že se jedná o dlouhodobý úvěr se splatností devět let, ačkoliv to nebyla pravda. Zamlčeli i informace týkající se ceny za pronájem nemovitostí, v podkladech pro dotační úřad začernili jeho cenu. Dále uvedli nepravdivé informace o financování projektu, kdy uvedli, že projekt počítá s financováním rozhodující části projektu z bankovních úvěrů, přičemž reálně byl projekt z velké části financován ze soukromých nebankovních zdrojů,“ konstatovala policie.

Dozorující státní zástupce Šaroch ale tuto její verzi výrazně seškrtal a dal za pravdu stížnostem obviněných. Ve svém usnesení totiž upozorňuje, že zamlčení nebo zkreslení údajů ještě nutně neznamená trestný čin. Pro rozhodnutí o přidělení dotace totiž nemusely být podstatné.